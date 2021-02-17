Можно ли будет развлечься во время адаптивного карантина

Власти Украины вводят адаптивный карантин по всей территории страны с 22 февраля 2021-го. Можно ли будет во время него развлечься и организовывать массовые публичные мероприятия, рассказал Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, передает Иnterfax-Украина.

Карантин в Украине: какие развлечения будут доступны гражданам. Фото: ytimg.com

По словам министра, ситуация с развлекательными мероприятиями не будет слишком критической. Соответственно, на территории страны можно проводить массовые мероприятия на улицах и в помещениях. Однако наполненность залов не должна превышать 50 процентов. А на улице каждый человек должен иметь четыре квадратных метра собственного пространства.

Работать будут кинотеатры и театры. Однако наполненность помещений также не должна превышать 50 процентов мест. Размещение в заведениях должно осуществляться с соблюдением шахматного порядка, даже если на сеанс пришла группа из двух или более лиц, или влюбленные пары.

Продолжать деятельность будут гостиницы и санаторно-курортные учреждения.

Однако министр сообщает, что возможны большие ограничения в случае неблагоприятной эпидемиологической ситуации в отдельных регионах и в стране в целом.

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