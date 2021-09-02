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Главная Новости Общество искусство и культура Модели в гробу: необычный показ моды устроили в Днепре
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Модели в гробу: необычный показ моды устроили в Днепре

Главная идея показа - женщина должна быть красивой даже в гробу

сегодня, 15:45
Автор:

Козлова Альбіна

Одно из ритуальных агентств Днепра устроило показ моды для захоронения. На показе представили женскую одежду разного цвета. Об этом сообщает местный канал "Днепр областной" в Telegram.

Модели в гробу: необычный показ моды устроили в Днепре

Необычный показ моды устроили в Днепре, фото из Telegram

В коллекцию ритуальной одежды вошли женские платья различных цветов и длины и платки на голову. Показ моды провели на природе. На площадке создали соответствующую атмосферу и разместили несколько гробов с живыми моделями. У гробов выставили образцы венков для похоронной процессии.

Главная идея показа — женщина должна быть красивой даже в гробу. Девушки-модели в одежде лежали с закрытыми глазами в белых гробах.

В соцсетях Днепра местные жители уже прокомментировали модное событие и фото. Люди назвали показ креативным и поинтересовались почему не представлено мужской коллекции.

Как сообщал портал "Комментарии", звезда российского сериала "Кухня" умер посреди спектакля. Перед спектаклем "Кубик Рубика, или Геометрия любви", говорят очевидцы, актер постоянно рассказывал шутки и с удовольствием пел веселые мотивы. Однако на 22 минуте театрального представления Артур Диланян упал посреди сцены.

Также мы писали, что умерла звезда британского сериала "Шерлок". Остановилось сердце 84-летней актрисы Уни Стаббс, которая очаровала многих зрителей в роли беззаботной домовладелицы Шерлока, миссис Хадсон. Она известна как по старым работам "Летние каникулы", "До тех пор, пока смерть не разлучит нас", "Башни Фолтена", так и по более современным — типа "Мисс Марпл: забытое убийство".

Американская актриса Лиза Бейнс умерла через 10 дней после того, как ее сбил неизвестный мужчина на электросамокате в Нью-Йорке. Актриса получила травму головы в результате столкновения с электросамокатом 4 июня, когда переходила дорогу на пешеходном переходе в западной части Манхэттена.

Модели в гробу: необычный показ моды устроили в Днепре - фото 2
Модели в гробу: необычный показ моды устроили в Днепре - фото 3
Модели в гробу: необычный показ моды устроили в Днепре - фото 4
Модели в гробу: необычный показ моды устроили в Днепре - фото 5
Модели в гробу: необычный показ моды устроили в Днепре - фото 6
Модели в гробу: необычный показ моды устроили в Днепре - фото 7
Модели в гробу: необычный показ моды устроили в Днепре - фото 8
Модели в гробу: необычный показ моды устроили в Днепре - фото 9


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Источник: https://web.telegram.org/z/#1160963985
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