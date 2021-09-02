Модели в гробу: необычный показ моды устроили в Днепре

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Козлова Альбіна
Одно из ритуальных агентств Днепра устроило показ моды для захоронения. На показе представили женскую одежду разного цвета. Об этом сообщает местный канал "Днепр областной" в Telegram.
Необычный показ моды устроили в Днепре, фото из Telegram
В коллекцию ритуальной одежды вошли женские платья различных цветов и длины и платки на голову. Показ моды провели на природе. На площадке создали соответствующую атмосферу и разместили несколько гробов с живыми моделями. У гробов выставили образцы венков для похоронной процессии.
Главная идея показа — женщина должна быть красивой даже в гробу. Девушки-модели в одежде лежали с закрытыми глазами в белых гробах.
В соцсетях Днепра местные жители уже прокомментировали модное событие и фото. Люди назвали показ креативным и поинтересовались почему не представлено мужской коллекции.
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