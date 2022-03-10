Минкульт представил новый санкционный список с фамилиями россиян: что известно

Как рассказал министр культуры Александр Ткаченко, Кабинет министров уже одобрил акт, предоставленный Министерством культуры и информационной политики. Члены правительства поддержали внесение на рассмотрение СНБО предложения по введению санкций в отношении граждан России и юридических лиц, имеющих связь с агрессором. Санкционные списки будут представлены для рассмотрения Советом национальной безопасности и президентом. После чего планируется подать списки в Евросоюз, чтобы там также ввели ограничения в отношении соответствующих лиц и компаний.



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Министр подчеркнул, что в списках немало физических и юридических лиц и страны-агрессора. Среди них и работники или владельцы медиа: Добродеев Олег Борисович, генеральный директор ВГТРК, Эрнст Константин Львович, генеральный директор "Первого канала", Тюлин Владимир Владимирович, генеральный директор ООО "Акцепт", телеканал "Рен ТВ", Жаров Александр Александрович, генеральный директор АО "Газпром-Медиа Холдинг", Канделаки Тинатин Гивьевна, телеведущая, исполняющая обязанности директора канала ТНТ, Габрелямов Арам Ашотович, председатель совета директоров ОАО "Редакция газеты Известия", генеральный директор и президент издательского дома "News Media", Киселев Дмитрий Константинович, генеральный директор Федерального государственного унитарного предприятия "Международное информационное агентство "Россия сегодня", Татьяна Ростиславовна, заместитель генерального директора ОАО "Телекомпания НТВ" по информационному вещанию, главный редактор Службы информации НТВ Скабеева Ольга Владимировна, телеведущая канала Россия-1, Соловьев Владимир Рудольфович, ведущий Соловьев Live.

В санкционный список включены юридические лица: Акционерное общество "Первый канал", Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (канал РТР), Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня", АО "Газпром-медиа холдинг ", открытое акционерное общество "Телекомпания НТВ", АО "Телекомпания НТВ", ОАО "Телерадиокомпания Вооруженных сил Российской Федерации "ЗВЕЗДА", ООО "Акцепт" (телевизионный канал Рен ТВ), ООО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕКЛАМНЫЙ АЛЬЯНС", ООО " ", ООО "НТВ ПЛЮС".

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