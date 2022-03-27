Минкульт назвал, сколько объектов культурного наследия пострадали от обстрелов

По словам министра культуры Александра Ткаченко, за период с начала полномасштабного вторжения, оккупанты более 100 раз повредили объекты культурного наследия в Украине.

Фото Фейсбук УПЦ

Минкульт запустил платформу для фиксации преступлений против исторического и культурного наследия государства со стороны агрессора. В настоящее время зафиксированы повреждения церквей, протестантских храмов мечетей и синагог в Киевской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской областях. В описании на картах указано, что эти объекты (61 здание) или были обстреляны оккупантами, либо получили повреждения в результате бомбардировок на прилегающих территориях.



"Полный масштаб пока оценить очень проблематично из-за отсутствия полноценного доступа к информации на временно неподконтрольных территориях. Российские оккупанты сделали новый вызов для программы Большая Реставрация. Но благодаря взысканным с них репарациям (иначе и быть не может) и при международной поддержке (которой мы продолжаем обручаться) – будем делать все возможное для возобновления нашего культурного наследия", — заявил министр.

Свидетельства для документирования военных преступлений против человечности и объектов культурного наследия, совершенных оккупантами, можно присылать сюда: https://culturecrimes.mkip.gov.ua. Собранные материалы будут использоваться в качестве доказательств в уголовных производствах против России.

Ранее мы сообщали, что восьмерых артистов лишат украинских почетных званий и наград. Минкульт и комитет парламента по вопросам информполитики направили президенту обращение, где требуют лишить государственных наград артистов, не осудивших войну, но ранее имевших звание "Народный артист", "Заслуженный артист Украины".

Информацию о поврежденных храмах публикует пресс-служба УПЦ.

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