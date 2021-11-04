Миллиарды долларов на АЭС от США - решит ли это энергокризис в Украине

Представители США анонсировали выделение средств для развития ядерной энергетики в шести странах мира, в том числе и Украине, сообщает агентство Interfax.

Атомная электростанция – иллюстративное фото из сети

В ходе климатической конференции СОР-26 американцы объявили, что Госдепартамент выделит 25 млн дол. в рамках программы "Nuclear Futures Package" для развития ядерной энергетики. Средства поступят шести странам: Польше, Кении, Украине, Бразилии, Румынии и Индонезии.

Согласно пресс-релизу департамента деньги выделят по трем направлениям:

1) на развитие безопасных ядерных технологий;

2) на информирование о потенциале и экологичности термоядерной энергетики;

3) на увеличение использования реакторов малой мощности, поскольку они занимают в 10 раз меньшую площадь, размещаются в труднодоступных местах и гибко подстраиваются под потребности потребителей.

Средства будут тратить на техническое сотрудничество, научные исследования, визиты на ядерные объекты и т.д.

Украине важно приобщиться к инициативам США из-за ежегодного обострения энергетических проблем накануне и во время отопительного сезона. В этом году вместо 14-15 энергоблоков АЭС их будет работать критически меньше. С 25 ноября 143 дня будет простаивать четвертый блок Ровенской АЭС. С середины января до начала февраля 2022 г. запланирован ремонт по одному блоку на Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС. То есть, как минимум, пятая часть ядерных мощностей не будет работать тогда, когда растет нагрузка из-за использования обогревателей. А уже 2 ноября 2021 г. НАЭК "Укрэнерго" активировала аварийную помощь из Беларуси, потому что в Украине не хватало мощностей для покрытия расходов. Ситуацию описал Александр Гончаренко в обращении к премьер-министру Украины.

Напоминаем, издание "Комментарии" публиковало анализ ситуации с энергетической отраслью в одном из предыдущих материалов – см. ссылку.





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