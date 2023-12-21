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Мелодия души Рождества: история колядок, традиции исполнения и примеры

Напомним, что с 2023 года в Украине будут праздновать Рождество 25 декабря

сегодня, 14:50
Автор:
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Кунец Дарья
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Приближается праздник Рождества, а с ним и уникальная атмосфера тепла, любви и радости. Во многих культурах мира, включая украинский, музыка играет ключевую роль в создании праздничного настроения. Одной из важнейших традиций на Рождество в Украине является — выполнение колядок. "Комментарии" рассказывают историю колядок, о чем они и как их петь. Кроме того, приводим примеры колядок, которые можно выполнять уже в грядущий праздник.

Мелодия души Рождества: история колядок, традиции исполнения и примеры


История колядок

Колядки – это древние украинские рождественские песни, корни которых в народных обрядах и обычаях. Они возникли еще в древности и передают верование, традиции и радость празднования Рождества Христова. Первоначально колядки были способом выражения благодарности за ужин (накрытый стол, еду) и плодовитость земли, а со временем их тексты стали связываться с рождественскими событиями и духовными ценностями.

Рождественские колядки в Украине – это богатое наследие, которое передается от поколения к поколению. Эти музыкальные произведения не только развлекают, но и вдохновляют духовные размышления и объединяют людей во время празднований. Они создают атмосферу радости, взаимопонимания и любви, которая является неотъемлемой частью Рождества в Украине.


Традиции исполнения

Выполнение колядок – это особый ритуал, вызывающий искренние эмоции и придающий праздничное настроение. Обычно группы молодежи, которых называют колядниками, одеваются в национальные костюмы, держат рождественские символы, например, звезду Бетлехэма и отправляются по домам людей, чтобы доставить радость своей музыкой и пением. Колядки сопровождаются разными музыкальными инструментами, такими как трембита, лира, бандура и духовые. Это делает исполнение еще более насыщенным и эмоциональным.

Тематика колядок разнообразна: от прославления рождения Иисуса Христа до изображения семейного уюта и благополучия. Каждая колядка имеет свою уникальную атмосферу и содержание, но они всегда наполняют сердца людей теплом и верой.


Современные тенденции

Даже в современном мире традиция выполнения колядок продолжает жить, хотя и может принимать новые формы. Иногда группы используют современные музыкальные инструменты и аранжировки, но сохраняют дух и суть рождественских песен.


Пример колядок на Рождество

Следующие колядки — лишь несколько примеров богатой традиции украинских рождественских песен, которые передают радость и верование в семейных кругах во время празднования Рождества.

Щедрик (Колядка)

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка,

Сіла на вербі на тин,

Та й кує діткам веселий спів.


Добрий вечір тобі, пане господарю

Добрий вечір тобі, пане господарю,

Добрий вечір тобі, радуйся з нами,

За те, що ми прийшли колядувати,

Щасливого вам Різдва!


На небі зіронька ясна

На небі зіронька ясна горить,

І Марія дитятко колись колись колила.

В ясельці, в ясельці, в сінях колихала,

Щоб на світі всім людям щастя дарувала.


Дзвони колядують

Дзвони колядують, гей-гей!

Свічки мерехтять, гей-гей!

Радіємо, співаємо, гей-гей!

Новий рік зустрічаємо, гей-гей!


Нова радість стала

Нова радість стала, радість велика,

Бо в Вифлиємі Спас родився маленький.

Пастушки пішли, Марію знайшли,

В яслах Бога вкотре у вітлиці зустріли.



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