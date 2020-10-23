Меладзе возродил «ВИА Гру» и презентовал новый клип

Продюсер Константин Меладзе решил возродить легендарную группу, которая была распущена после ухода солистки Эрики Герцег.

фото wikipedia.org

Проект закрывался уже несколько раз, при этому спустя время все же продюсер возрождал группу с новыми солистками. Так вышло и в этот раз. Меладзе провел кастинг в результате отобрали солисток, имена которых пока держат в секрете.







В прошлом месяце группу покинула Эрика Герцег, которая решила уйти в сольное плаванье. Артистка будет покорять Казахстан. После нее группу покинула Ольга Меганская. Таким образом, из набора-2018 в группе осталась только Ульяна Синецкая. Пока не сообщается, кто же две новые участницы коллектива.

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