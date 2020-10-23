kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 23.10.2020

BTC/USD

12935.05

ETH/USD

415.75

LTC/USD

54.87

НБУ 23.10.2020

USD/UAH

28.45

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество искусство и культура Меладзе возродил «ВИА Гру» и презентовал новый клип
commentss НОВОСТИ Все новости

Меладзе возродил «ВИА Гру» и презентовал новый клип

Сегодня на YouTube-канале продюсерского центра Meladze Music вышла новая композиция "Рикошет"

сегодня, 16:35
Автор:

Наталья Шевченко

Продюсер Константин Меладзе решил возродить легендарную группу, которая была распущена после ухода солистки Эрики Герцег.

Меладзе возродил «ВИА Гру» и презентовал новый клип

фото wikipedia.org

Проект закрывался уже несколько раз, при этому спустя время все же продюсер возрождал группу с новыми солистками. Так вышло и в этот раз. Меладзе провел кастинг в результате отобрали солисток, имена которых пока держат в секрете.



В прошлом месяце группу покинула Эрика Герцег, которая решила уйти в сольное плаванье. Артистка будет покорять Казахстан. После нее группу покинула Ольга Меганская. Таким образом, из набора-2018 в группе осталась только Ульяна Синецкая. Пока не сообщается, кто же две новые участницы коллектива.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ