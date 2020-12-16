Меган Маркл и принц Гарри займутся созданием подкастов

Принц Гарри и Меган Маркл решили освоить новую "профессию". Теперь семейная чета герцогов Сассекских займутся созданием подкастов, права на размещение потоковой передачи получила компания Spotify.

Герцог и герцогиня Сассекские

Представители стриммингового сервиса заявили, что Spotify подписала долгосрочное (на много лет) соглашение с продюссерской компанией Меган и Гарри Archewell Audio, которую создали не так давно. Отмечается, что это повлияло на стоимость Spotify — ее акции подскочили сразу на 2%.

Специалисты отмечают, что для Spotify данная сделка является огромным успехом, так как компания в последние годы занялась пополнением звездного списка своих создателей. Так, в подписке уже участвуют такие селебрити как Барак Обама и Мишель Обама, Ким Кардашьян Уэст и влиятельная личность TikTok Аддисон Рэй.

Первый подкаст от принца и его супруги можно будет услышать уже в конце декабря — слушателям пообещали специальный праздничный выпуск. А первая полная серия ожидается в 2021 году.

Напомним, около трех месяцев назад королевская пара подписала многолетний контракт с Netflix на создание документальных фильмов, документальных сериалов и художественных фильмов.

Как сообщал портал "Комментарии", принц Гарри и Меган Маркл покупали рождественскую елку в Санта-Барбаре, когда к ним подошел взволнованный ребенок, который принял герцога Сассекского за сотрудника магазина.

ерцоги Сассекские решили заняться семейным бизнесом: основать собственную продюсерскую компанию . А сотрудничество с Netflix даст им прекрасную возможность создавать документальные и художественные фильмы, а также детские постановки. Исполнительный директор Netflix Тед Сарандос не стал скрывать, что для него этот контракт очень важен. И что он остался безумно доволен тем, что Меган Маркл и принц Гарри остановили свой выбор именно на их компании. "Мы будем рады делиться вместе с ними историями, которые могут помочь повысить жизнестойкость и взаимопонимание во всем мире", — рассказал Тед Сарандос. Принц Гарри отметил, что они с супругой намерены начать карьеру в Голливуде заново. И акцентировал внимание на том, что им, как молодым родителям, важно создавать вдохновляющие и семейные программы. А при помощи огромных охватов Netflix, это случится в разы быстрее.

Напомним, Г

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