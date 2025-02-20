Манга об украинском военном номинирована на премию Tetsuka Osamu Cultural Award

Манга Battle Scar shinobi ("Боевой шрам – Шиноби") получила номинацию на премию Tetsuka Osamu Cultural Award, которая считается аналогом "Оскара" в мире кино. События манги рассказывают о войне в Украине.

Манга о войне в Украине Battle Scar shinobi

В начале 2024 года японский автор Кобаяси Ники анонсировал выход манги об истории украинского добровольца и ветерана батальона "АЗОВ" Богдана с позывным Дед Шиноби. Манга вышла летом того же года и была переведена на английский, украинский и русский языки.

Теперь Кобаяси Ники рассказал, что Battle Scar shinobi получила номинацию на самую престижную награду.

"Battle Scar shinobi номинирован финалистом 29-й культурной премии Тезука Осаму в области манги! Также благодаря вам мы смогли стать первыми в общем рейтинге рекомендаций! Большое спасибо всем, кто рекомендовал меня и поддерживал!", — написал Кобаяси Ники.

Репост его сообщения на платформе X совершил украинский военный Дед Шиноби на основе историй которого и была создана манга.

"Оууу май, манга Battle Scar shinobi, о событиях войны в Украине, где я немного появляюсь, номинирована на очень престижную премию Tetsuka Osamu Cultural Award, это действительно большое событие и культурное событие для Украины, для мира аниме это как премия Оскар для мира кино", — написал военный.

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