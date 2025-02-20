Манга об украинском военном номинирована на премию Tetsuka Osamu Cultural Award

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Slava Kot
Манга Battle Scar shinobi ("Боевой шрам – Шиноби") получила номинацию на премию Tetsuka Osamu Cultural Award, которая считается аналогом "Оскара" в мире кино. События манги рассказывают о войне в Украине.
Манга о войне в Украине Battle Scar shinobi
В начале 2024 года японский автор Кобаяси Ники анонсировал выход манги об истории украинского добровольца и ветерана батальона "АЗОВ" Богдана с позывным Дед Шиноби. Манга вышла летом того же года и была переведена на английский, украинский и русский языки.
Теперь Кобаяси Ники рассказал, что Battle Scar shinobi получила номинацию на самую престижную награду.
Репост его сообщения на платформе X совершил украинский военный Дед Шиноби на основе историй которого и была создана манга.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Одесса появилась в популярном аниме на Netflix "Гандам: Реквием по мести".
Также "Комментарии" писали, что в новом видео в стиле аниме, где 3-я отдельная штурмовая бригада призывает уничтожать зло в современном и крупнейшем подразделении Вооруженных сил.
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