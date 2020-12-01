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Главная Новости Общество искусство и культура Лувр выставляет на аукцион место, с которого можно будет вблизи рассмотреть «Мону Лизу»
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Лувр выставляет на аукцион место, с которого можно будет вблизи рассмотреть «Мону Лизу»

Лувр пытается хоть немного покрыть убытки из-за пандемии коронавируса

сегодня, 22:50
Автор:

Татьяна Веремеева

До пандемии коронавируса картина "Мона Лиза" Леонардо да Винчи привлекала около 30 тыс. посетителей в день в парижском Лувре. Люди могли любоваться произведением искусства, находясь за ограничителем и толстым слоем пуленепробиваемого стекла. Сейчас музей предлагает купить единственную в истории возможность поближе рассмотреть картину, в то время, когда ее снимут и будут осматривать эксперты по охране природы.

Лувр выставляет на аукцион место, с которого можно будет вблизи рассмотреть «Мону Лизу»

"Мона Лиза", Лувр

Крупнейший и самый посещаемый в мире музей Лувр объединился с аукционными домами Christie'S и Hôtel Drouot, чтобы продать различные специальные предложения от музея, то, что касается произведений искусства и предметов роскоши ограниченного тиража, чтобы собрать деньги для музея, поскольку терпит убытки во время пандемии коронавируса.

Изюминкой аукциона является возможность присутствовать на ежегодном исследовании "Моны Лизы", когда реставраторы проверяют состояние картины 16-го века, опыт, по оценкам Christie's, будет стоить от 12 тыс. долл. до 36 тыс. долл.

Наряду с посещением ежегодной инспекции и осмотром самой известной в мире картины без стеклянного витрины или барьеров на пути, победитель также отправится на частную экскурсию в Гранд-галерею Лувра, где хранятся другие работы итальянских мастеров эпохи Возрождения, таких как Рафаэль и Караваджо.

Онлайн-торги начались во вторник, 1 декабря, и будут продолжаться около двух недель.

Все вырученные средства пойдут Лувру, чтобы обеспечить доступность музея для всех, говорится в заявлении. В частности, деньги направят на новое пространство, посвященное образованию в области искусства и культуры, называемое студией Луврского музея, которое должно открыться следующей осенью.

Мировые художественные и культурные учреждения пострадали от пандемии коронавируса, и Лувр в том числе. Когда музей закрылся на четыре месяца, начиная с марта, его руководство сообщало об убытках около 50 млн долл. В ноябре музей и другие парижские учреждения закрылись во второй раз, поскольку вторая волна коронавируса распространилась по всей Европе.

Напомним, пластинку, которую Джон Леннон подписал своему убийце, выставили на аукцион.


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Источник: https://www.forbes.com/sites/carlieporterfield/2020/12/01/the-louvre-to-auction-off-spot-to-see-leonardos-mona-lisa-up-close/?sh=24d4c3c211db
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