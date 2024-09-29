Украинская литературовед и литературный критик Вера Агеева совместно с украинским писателем, издателем и литературным критиком Ростиславом Семкивым создали список лучших украинских книг 21 века.



Фото: издательство Старого Льва

Литературный критик Ростислав Семкив рассказал, что во время составления списка лучших украинских книг 21 века он и литературовед Вера Агеева ориентировались на несколько источников, в том числе участников и победителей премии "Книга года BBC", а также списка "100 знаковых произведений на украинском языке" от Украинского ПЕНа.

Оба критика составили свои списки из 10 произведений, пять из которых пересеклись и в результате вышел список из 15 лучших книг Украины.

15 лучших украинских книг 21 века:

Юрий Андрухович – "12 обручей", 2003 год;

Анатолий Днестровой — "Пацики", 2005 год;

Владимир Диброва – "Андреевский спуск", 2007 год;

Оксана Забужко – "Музей заброшенных секретов", 2009 год;

Сергей Жадан – "Ворошиловград", 2010 год;

Юрий Винничук – "Танго смерти", 2012 год;

Богдан Жолдак – "Укры", 2015 год;

Тарас Антипович – "Помирана", 2016 год;

Сергей Жадан – "Интернат", 2017 год;

Екатерина Калитко – "Земля потерянных", 2017 год;

Таня Малярчук – "Забвение", 2017 год;

Тамара Ореха-Зерня – "Доця", 2019 год;

София Андрухович – "Амадока", 2020 год;

Артем Чех – "Кто ты такой?", 2021 год;

Настя Левкова – "За Перекопом есть земля", 2023 год.

Список составлен в хронологическом порядке. Его не следует воспринимать как рейтинг книг от лучшей до самой плохой.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о топ 10 наиболее продаваемых книг.

Также "Комментарии" писали о списке книг, которые стоит прочесть хоть раз в жизни.