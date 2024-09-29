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15 лучших украинских книг 21 века

Литературоведы и критики составили список лучших книг Украины 21 века.

сегодня, 15:25
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Автор:
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Slava Kot

Украинская литературовед и литературный критик Вера Агеева совместно с украинским писателем, издателем и литературным критиком Ростиславом Семкивым создали список лучших украинских книг 21 века.

15 лучших украинских книг 21 века

Фото: издательство Старого Льва

Литературный критик Ростислав Семкив рассказал, что во время составления списка лучших украинских книг 21 века он и литературовед Вера Агеева ориентировались на несколько источников, в том числе участников и победителей премии "Книга года BBC", а также списка "100 знаковых произведений на украинском языке" от Украинского ПЕНа.

Оба критика составили свои списки из 10 произведений, пять из которых пересеклись и в результате вышел список из 15 лучших книг Украины.

15 лучших украинских книг 21 века:

  • Юрий Андрухович – "12 обручей", 2003 год;
  • Анатолий Днестровой — "Пацики", 2005 год;
  • Владимир Диброва – "Андреевский спуск", 2007 год;
  • Оксана Забужко – "Музей заброшенных секретов", 2009 год;
  • Сергей Жадан – "Ворошиловград", 2010 год;
  • Юрий Винничук – "Танго смерти", 2012 год;
  • Богдан Жолдак – "Укры", 2015 год;
  • Тарас Антипович – "Помирана", 2016 год;
  • Сергей Жадан – "Интернат", 2017 год;
  • Екатерина Калитко – "Земля потерянных", 2017 год;
  • Таня Малярчук – "Забвение", 2017 год;
  • Тамара Ореха-Зерня – "Доця", 2019 год;
  • София Андрухович – "Амадока", 2020 год;
  • Артем Чех – "Кто ты такой?", 2021 год;
  • Настя Левкова – "За Перекопом есть земля", 2023 год.

Список составлен в хронологическом порядке. Его не следует воспринимать как рейтинг книг от лучшей до самой плохой.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о топ 10 наиболее продаваемых книг.

Также "Комментарии" писали о списке книг, которые стоит прочесть хоть раз в жизни.



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