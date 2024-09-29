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Slava Kot
Украинская литературовед и литературный критик Вера Агеева совместно с украинским писателем, издателем и литературным критиком Ростиславом Семкивым создали список лучших украинских книг 21 века.
Фото: издательство Старого Льва
Литературный критик Ростислав Семкив рассказал, что во время составления списка лучших украинских книг 21 века он и литературовед Вера Агеева ориентировались на несколько источников, в том числе участников и победителей премии "Книга года BBC", а также списка "100 знаковых произведений на украинском языке" от Украинского ПЕНа.
Оба критика составили свои списки из 10 произведений, пять из которых пересеклись и в результате вышел список из 15 лучших книг Украины.
15 лучших украинских книг 21 века:
Список составлен в хронологическом порядке. Его не следует воспринимать как рейтинг книг от лучшей до самой плохой.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о топ 10 наиболее продаваемых книг.
Также "Комментарии" писали о списке книг, которые стоит прочесть хоть раз в жизни.
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