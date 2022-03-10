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Кто из украинцев получил Национальную премию Украины имени Тараса Шевченко

Украинцев наградили премией им. Т. Шевченко за их культурную деятельность

сегодня, 14:18
Автор:

Козлова Альбіна
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Кто из украинцев получил Национальную премию Украины имени Тараса Шевченко

Шевченковская премия, фото из открытых источников

Согласно указу президента от 9 марта семь украинцев стали лауреатами Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко в 2022 году. Об этом сообщают в пресс-службе Офиса президента.

Национальной премией в размере 397 тысяч гривен награждено:

— режиссера полнометражного игрового фильма "СТОП-ЗЕМЛЯ" Горностай Екатерину Павловну;

— литературоведа, гражданина Соединенных Штатов Америки Грабовича Джорджа Григория за цикл статей "Переосмысливая Павла Тычину — переосмысливая украинский модернизм";

— писательницу, автор романа "Доця" Дуду Тамару Анатольевну (Тамару Горіха Зерня);

— художника Кадана Никиту за персональную выставку "Камень бьет камень";

— писателя Рябчука Николая Юрьевича за книгу "Лексикон националиста и другие эссе";

— художника Сильваши Тиберия Иосифовича за инсталляцию "Крылья";

— режиссера-постановщицу Труновую Тамару Викторовну,

— автора пьесы Ворожбит Наталью Анатольевну,

— художника-сценографа Ларионова Юрия Александровича;

— актеров Исаенко Андрея Николаевича и Ходос Валерию Игоревну за спектакль "Плохие дороги" Киевского академического театра драмы и комедии на левом берегу Днепра.

Как сообщал портал, президент присвоил звание Герой Украины военным и наградил их орденами и медалями. Указами президента 10 марта присвоено звание Герой Украины и вручен орден "Золотая Звезда" военных, проявивших личное мужество и героизм, защищая государственный суверенитет и территориальную целостность Украины.


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Источник: https://www.president.gov.ua/documents/1182022-41617
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