Костенко объяснила, почему Запад увлекается "великой русской культурой"

Украинская поэтесса Лина Костенко отметила, что лучшие представители России убегали из собственной страны, чем сформировали на Западе понятие "великой русской культуры". По словам Костенко, именно этих представителей в России преследовали и уничтожали.

Лина Костенко. Фото из открытых источников

Лина Костенко в интервью Сергею Жадану рассказала, откуда взялось представление Запада о "великой русской культуре" и в чем основная ошибка видения цивилизованного мира ситуации в России.

"Это же лучшие русские. Бунин уехал. Как его (Западу) не уважать? Стравинский, Дягилев. Там все. Как их не уважать? Они и думали, что это русская культура. Так вы подумайте головой: почему они все убежали? Рахманинов. Чего он сбежал из России? От большой культуры он скрылся?", — отмечает Костенко.

В качестве примера Костенко указывает на две разные судьбы рожденных в России поэтов Осипа Мандельштама и Юрия Мандельштама. Если первого посадили в коммунистический лагерь, а затем похоронили в неизвестном месте, то второй эмигрировал во Францию, а затем был убит немцами. Однако память Юрия Мандельштама чествуют, тогда как творчество Осипа Мандельштама во времена СССР было табуировано.

"Осип Мандельштам, советский поэт. И во Франции был Мандельштам, только Юрий. Французский поэт и русский, только этот Осип Мандельштам, а там Юрий Мандельштам. Судьбы — Осипа Мандельштама арестовали, убили, бросили в какую-то яму, чтобы не видно было и где его похоронили; Юрий Мандельштам был еврей и немцы убили как еврея. Немцы убили, фашисты. А там коммунисты убили", – объяснила поэтесса.

По словам Костенко, этот факт показывает, в чем на самом деле заключается "великая русская культура".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Костенко рассказала, как поляки продали Киев россиянам.

Также "Комментарии" писали, что историк Снайдер назвал основную идеологическую ошибку Путина в войне с Украиной.