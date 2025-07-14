Костенко объяснила, почему Запад увлекается "великой русской культурой"

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Slava Kot
Украинская поэтесса Лина Костенко отметила, что лучшие представители России убегали из собственной страны, чем сформировали на Западе понятие "великой русской культуры". По словам Костенко, именно этих представителей в России преследовали и уничтожали.
Лина Костенко. Фото из открытых источников
Лина Костенко в интервью Сергею Жадану рассказала, откуда взялось представление Запада о "великой русской культуре" и в чем основная ошибка видения цивилизованного мира ситуации в России.
В качестве примера Костенко указывает на две разные судьбы рожденных в России поэтов Осипа Мандельштама и Юрия Мандельштама. Если первого посадили в коммунистический лагерь, а затем похоронили в неизвестном месте, то второй эмигрировал во Францию, а затем был убит немцами. Однако память Юрия Мандельштама чествуют, тогда как творчество Осипа Мандельштама во времена СССР было табуировано.
По словам Костенко, этот факт показывает, в чем на самом деле заключается "великая русская культура".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Костенко рассказала, как поляки продали Киев россиянам.
Также "Комментарии" писали, что историк Снайдер назвал основную идеологическую ошибку Путина в войне с Украиной.