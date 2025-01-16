Киевский дом учителя попал в 25 объектов Всемирного фонда памятников

Всемирный фонд памятников (WMF), начиная с 1996 года, каждые два года составляет списки культурных объектов World Monuments Watch, которые находятся под угрозой исчезновения. В 2025 году в 25 объектов списка попал Киевский городской дом учителя.

Киевский городской дом учителя

Всемирный фонд памятников заявляет, что списком World Monuments Watch 2025 привлекает внимание к Киевскому городскому дому учителя как символу рисков, с которыми сталкивается культурное наследие в условиях продолжающейся войны в Украине.

"WMF поддерживает усилия по восстановлению этого места как национального символа устойчивости и идентичности во время конфликта. Бывшая законодательная резиденция новой независимой Украины, эта национальная икона была серьезно повреждена ракетным взрывом в 2022 году, что подчеркивает влияние войны на наследство и силу сохранения процесса исцеления", – пишут в WMF.

В октябре 2022 года российские ракеты попали в перекресток всего в нескольких сотнях метров от здания, а ударная волна выбила двери и окна Дома учителя и повредила купол памятника. Таким образом, это один из тысяч украинских культурных объектов, поврежденных или разрушенных после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

Поврежденный купол Дома учителя в Киеве

Киевский городской дом учителя был построен в 1910 году. В 1918 году Украинская Народная Республика провозгласила независимость и именно в этом доме начал собираться новый народный парламент. Спустя более столетия это самое здание сохранило название "Дом учителя" и стало важным памятником украинской столицы. В настоящее время в здании, кроме Педагогического музея, находятся экспонаты, посвященные Украинской революции 1917-1921 годов. Кроме того, благодаря элегантному фризу и большому стеклянному куполу историческое здание является национальной иконой, также присутствующей на украинской купюре в 50 гривен.

Киевский городской дом учителя

Кроме Дома учителя в списке из 25 объектов попали такие уязвимые достопримечательности, как Дорога Инков в Андах, руины турецкой Антакье после землетрясения, японский полуостров Ното, Буддийские гроты в Китае, Капелла Сорбонны во Франции и другие объекты.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Луна попала в список находящихся под угрозой объектов.

Также "Комментарии" писали о том, сколько объектов культурного наследия пострадали в Украине из-за российской агрессии.