Каша, похожая на клей: в сети показали, чем якобы кормят нацгвардейцев в Запорожье

В социальных сетях опубликован видеоролик, где снято, какая каша готовится для бойцов воинской части 3033 Национальной гвардии Украины Запорожской области. На кадрах хорошо видно, что блюдо напоминает клей. Об этом сообщество в социальных сетях информирует сообщество "Подслушано НГУ".

Пока неизвестно, действительно ли это еда бойцов нацгвардии (фото из открытых источников)

На нем видно, как на кухне каша лежит на алюминиевой тарелке, которую всячески трясут и пытаются вытряхнуть ее содержимое, но ничего не выходит.

Каша держится на тарелке даже, когда ее подбрасывают в воздух, где она несколько раз извращается. И только после жесткого сотрясения ее удалось вывалить на стол из тарелки.

На втором видео показали, как на кухне ползает таракан.

Интересно, что раньше был снят сюжет, в котором показывали, как кормят нацгвардейцев воинской части 3033 года. На этом видео виден разнообразный рацион военных. Единственное, что сюжет был снят в 2019 году и, возможно, что-то уже изменилось.

На видео говорится, что к приготовлению пищи для военных допускают только тех поваров, у которых есть медицинская книга с пройденным медобследованием.

Повар-инструктор Альбина Ряскина говорит, что всегда стараются, чтобы еда в солдатских тарелках была сытной и вкусной.

"Они должны расти здоровыми и питаться здорово для этого", – отметила девушка.

В воинскую часть 3033 поставляются разные продукты, из которых и готовят блюда. При этом военнослужащие могут выбрать блюда из двух меню. Нацгвардейцам дают бананы, мандарины, апельсины, рыбу, мясо и т.д. На церковные праздники давали даже кутью с медом.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Закарпатской области отец показал, чем кормят школьников.





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