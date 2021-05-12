logo
Русский Українська

BTC/USD

57182.60

ETH/USD

4308.82

LTC/USD

381.13

USD/UAH

27.78

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество искусство и культура Картину популярного художника продали за 2,1 миллиона долларов - как она выглядит (Фото)
commentss НОВОСТИ Все новости

Картину популярного художника продали за 2,1 миллиона долларов - как она выглядит (Фото)

Картина андеграундного художника Бэнкси стоимостью 2,1 миллиона долларов была создана 19 лет назад

сегодня, 09:55
Автор:

Кириєнко Анна

Картину популярного андеграундного художника из Британии под псевдонимом Бэнкси продали на аукционе за 2,07 миллиона долларов. Об этом сообщается на сайте аукционного дома, который проводил торги, Christie's.

Картину популярного художника продали за 2,1 миллиона долларов - как она выглядит (Фото)

Какую картину художника Бэнкси продали за $ 2,1 миллиона. Фото: tsn.ua

На полотне изображены три обезьяны. Они абсолютно идентичны между собой. На каждом из животных висит табличка с надписью: "Смейся сейчас, но однажды править будем мы". Название картины такое же.

Картина была написана еще 19 лет назад — в 2002 году. Размер полотна — 76 на 102 сантиметра.

Стоит отметить, что финальная стоимость лота составила 1,7 миллиона долларов. Однако, если учитывать все дополнительные выплаты, за произведение искусства владельцу картины придется заплатить 2,07 миллиона долларов.

Картину популярного художника продали за 2,1 миллиона долларов - как она выглядит (Фото) - фото 2

Считается, что анонимный художник Бэнкси родился в 1974 году в английском городе Бристоле. В конце 90-х годов он начал заниматься граффити и довольно долгое время действовал как обычный райтер, но со временем его рисунки становились все более масштабными. Бэнкси часто убегал от полиции из-за своего искусства. Впоследствии благодаря своему таланту и остросоциальной тематике рисунков Бэнкси быстро обрел популярность сначала в Англии, а затем и во всем мире.

Напомним, что художник Майк Винкельманн, который известен под ником Beeple, продал свою картину "Everydays: The First 5000 Days" в аукционном доме Christie's за 69,3 миллиона долларов в виде невзаимозаменяемыми токена. Посмотреть на картину можно в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что Анжелина Джоли пустила с молотка картину Черчилля. Подробнее читайте здесь.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.christies.com/lot/lot-banksy-laugh-now-but-one-day-well-6316981/?from=searchresults&intObjectID=6316981
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ