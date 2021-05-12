Картину популярного художника продали за 2,1 миллиона долларов - как она выглядит (Фото)

Картину популярного андеграундного художника из Британии под псевдонимом Бэнкси продали на аукционе за 2,07 миллиона долларов. Об этом сообщается на сайте аукционного дома, который проводил торги, Christie's.

Какую картину художника Бэнкси продали за $ 2,1 миллиона. Фото: tsn.ua

На полотне изображены три обезьяны. Они абсолютно идентичны между собой. На каждом из животных висит табличка с надписью: "Смейся сейчас, но однажды править будем мы". Название картины такое же.

Картина была написана еще 19 лет назад — в 2002 году. Размер полотна — 76 на 102 сантиметра.

Стоит отметить, что финальная стоимость лота составила 1,7 миллиона долларов. Однако, если учитывать все дополнительные выплаты, за произведение искусства владельцу картины придется заплатить 2,07 миллиона долларов.





Считается, что анонимный художник Бэнкси родился в 1974 году в английском городе Бристоле. В конце 90-х годов он начал заниматься граффити и довольно долгое время действовал как обычный райтер, но со временем его рисунки становились все более масштабными. Бэнкси часто убегал от полиции из-за своего искусства. Впоследствии благодаря своему таланту и остросоциальной тематике рисунков Бэнкси быстро обрел популярность сначала в Англии, а затем и во всем мире.

Напомним, что художник Майк Винкельманн, который известен под ником Beeple, продал свою картину "Everydays: The First 5000 Days" в аукционном доме Christie's за 69,3 миллиона долларов в виде невзаимозаменяемыми токена. Посмотреть на картину можно в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что Анжелина Джоли пустила с молотка картину Черчилля. Подробнее читайте здесь.

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