Искусство стоимостью в миллионы: рекорды аукциона Sotheby’s в 2023 году

В мире, где искусство является зеркалом эпох, произведения, ушедшие с молотка в аукционном доме Sotheby’s в 2023 году, превзошли все ожидания. Эти шедевры не только установили новые аукционные рекорды, но и позволили нам взглянуть на мир глазами величайших художников прошлого. Давайте окунемся в истории трех самых дорогих лотов, которые оставили неизгладимый след в истории искусства.

Самые дорогие лоты аукционы Sotheby’ за 2023 год

1. Пикассо и его "Женщина с часами": Время и любовь в одном кадре

Аукцион: Sotheby’s

Стоимость: $139 363 500

"Женщина с часами" Пабло Пикассо, портрет его возлюбленной Марии-Терезы Уолтер, стал настоящим открытием 2023 года. Этот портрет, наполненный глубокими символами и эмоциями, отражает сложные отношения художника со временем и любовью. Часы на руке Марии-Терезы не просто аксессуар; они напоминают о том, что даже самые страстные чувства подвержены влиянию времени.

Представленная на аукционе, эта картина позволила арт-рынку взглянуть на Пикассо под новым углом, показав его способность говорить на языке символов и цвета.

"Дама с веером" Густава Климта: Страсть, ушедшая с молотка

Аукцион: Sotheby’s

Стоимость: $106 756 354

Густав Климт, известный своей способностью захватывать эфемерную красоту и эротизм, представил миру "Даму с веером" — свой последний недоконченный портрет, который стал звездой аукционного сезона в Лондоне. Проданная за рекордные $106.8 миллиона, эта картина стала самым дорогим произведением искусства, когда-либо проданным на аукционе в Европе. Неизвестная женщина, окруженная цветами и павлинами, воплощает мистическую красоту и загадку, характерные для творчества Климта. "Дама с веером" не просто картина; это последнее послание художника миру, полное нераскрытых секретов и несказанных историй.

Густав Климт и его "Остров на озере Аттерзее": Мир, нарисованный красками

Аукцион: Sotheby’s

Стоимость: $ 53 188 500

Помимо портрета "Дама с веером", который стал самым дорогим лотом в Европе, "Остров на озере Аттерзее" Густава Климта также вызвал бурю восторга на аукционе Sotheby’s, будучи проданным за $53.2 миллиона.

Этот пейзаж отличается от портретной работы Климта, представляя собой "совершенно иную грань творчества живописца". Написанный во время летнего отдыха на озере Аттерзее, этот шедевр демонстрирует уникальную способность Климта передавать красоту природы.

Аукционы Sotheby’s в 2023 году продемонстрировали, что искусство продолжает быть не только объектом восхищения и источником вдохновения, но и значительной частью инвестиционного мира. Эти три шедевра, каждый из которых несет в себе уникальную историю и глубокий смысл, подтверждают, что искусство остается вечным источником ценностей, способным преодолевать временные рамки и меняющиеся вкусы.