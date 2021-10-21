logo
Русский Українська

BTC/USD

63136.61

ETH/USD

4103.00

LTC/USD

199.16

USD/UAH

26.55

EUR/UAH

30.80

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество искусство и культура Игорю Мари вручили "подозрение": в Муниципальной варте считают, что силовики выполняют политический заказ
commentss НОВОСТИ Все новости

Игорю Мари вручили "подозрение": в Муниципальной варте считают, что силовики выполняют политический заказ

Подозрение касается закупки обуви для 600 муниципалов

сегодня, 20:10
Автор:

Станислав Молчанов

Сотрудники Муниципальной варты Киева считают, что правоохранители оказывают давление на организацию, выполняя политический заказ. Общественное объединение опубликовало в фейсбук видео вручения подозрения и.о. главы Игорю Мари.

Игорю Мари вручили "подозрение": в Муниципальной варте считают, что силовики выполняют политический заказ

Муниципальна варта. Фото из открытых источников

В частности, 21 октября, во время субботника, который организовали активисты, работник Соломенской прокуратуры и трое представителей СБУ вручили Игорю Мари подозрение в совершении коррупционного преступления. Отмечается, что эти же правоохранители ранее проводили обыски в учебно-тренировочном центре, который СБУ обвиняла в "получении оружия из зоны ООС". Силовики продолжают политическое давление, считают активисты. 

Подозрение касается закупки обуви для 600 муниципалов якобы по завышенной цене. Однако, представители объединения пишут на своей странице в Facebook, что упомянутый тендер проводился через систему Prozorro в соответствии с законом "Про публичные закупки". После того как система определила победителя торгов, стоимость договора не менялась. Кроме того, Игорь Мари не был подписантом договора, ведь на тот момент не имел соответствующих полномочий, отмечается в публикации. 

"Все это — генерация очередного инфоповода и попытка помешать завершению процессу реорганизации предприятия (Муниципальной варты — ред.) в коммунальную организацию, который должен был закончиться сегодня переназначением (руководителя — ред)", — сообщила Муниципальная варта.

Объединение намерено подать заявление о вручении подозрения заведомо невиновному лицу, а также инициировать внеочередное заседание Киеврады по вопросам правоохранительной деятельности и муниципальной безопасности. Варта также призвала СМИ широко осветить сложившуюся ситуацию. "Мы готовы предоставить любые документы, акты, комментарии и объяснения. Открытость, прозрачность и подотчетность обществу всегда были нашим главным принципом, и бояться нам нечего",  —  заявила Муниципальная варта.

Игорю Мари вручили ”подозрение”: в Муниципальной варте считают, что силовики выполняют политический заказ - фото 2

Игорю Мари вручили ”подозрение”: в Муниципальной варте считают, что силовики выполняют политический заказ - фото 3




Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/MunicipalnaVarta/videos/6944794285546296/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!