Голливудский актер Гордон-Левитт собирает фото Украины для своего проекта

Известный голливудский актер, режиссер и продюсер Джозеф Гордон-Левитт создаст проект, где будет использовать украинские пейзажи. Он уже объявил конкурс на качественные фотографии Украины. Об этом сообщил телеграмм канал Государственного агентства по развитию туризма Украины (ГАРТ). Агентство активно призывает украинцев принять участие в конкурсе.

Фото: afisha

Добавить снимки фотографы могут самостоятельно на сайте Джозефа под названием Hitrecord.

Сейчас на ресурсе размещено более 500 живописных картинок Украины от фотографов со всех уголков страны.

Напомним, что Джозеф Гордон-Левитт известный из комедийного сериала "Третья планета от Солнца" и фильмов "Петля времени", "Темный рыцарь возвращается", "Кирпич", "500 дней лета", "Начало".

Также интересным фактом станет то, что сайт Hitrecord был разработан старшим братом Джозефа — Дэном. По профессии Дэн был фотографом. Он умер в свои 36 лет 2010-го.

Сайт "Комментарии" сообщает, что стало известно, кто сыграет волшебника Гриндевальда в новой части "Фантастических зверей". Фанаты уже успели обрадоваться новому актеру.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!