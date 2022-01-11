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Фолиант, который вышила украинка, признан мировым достижением

Фолиант Святого письма, вышитый вручную в Украине, признали мировым достижением

сегодня, 08:40
Автор:

Козлова Альбіна
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Вышитый фолиант Святого Евангелия стал мировым рекордом. Книга, которую создала мастерица Елена Медведева, признана самой большой в мире книгой, вышитой вручную. Об этом сообщили в пресс-службе Ровенской облгосадминистрации.

Фолиант, который вышила украинка, признан мировым достижением

Вышитое Евангелие, фото Facebook / Александр Третяк

Елена Медведева получила диплом "Национального реестра рекордов Украины 2022". В книгу рекордов внесено имя ровенчанки как украинки с двумя рекордами, один из которых  – мировой.

Вышитое вручную Евангелие от Матфея – это уникальный фолиант, который мастерица создавала два года. Объем книги – 60 страниц, вес – более девяти килограммов. Размер каждой страницы – 60 на 42 сантиметра. В книге насчитывается 88 700 знаков. Страницы сделаны из льняного полотна. Елена Медведева вышивает техникой "стебновка" – это ее запатентованный авторский шрифт. Книгу также украшают растительные и геометрические орнаменты, цветовая гамма — черно-красная.

Известная ровенская мастерица создала немало вышитых книг на украинском и иностранном языке. Женщина также создает книги из других материалов: из кружева, дерева, кожи, янтаря и других.

Елена Медведева уже вышила несколько десятков книг украинских писателей и поэтов. Среди работ Елена Медведевой — четыре вышитых Священных Писания (от Марка, Луки и Иоанна, Матфея), Кобзари со стихами Тараса Шевченко разного размера, книги с произведениями Леси Украинки, Адама Мицкевича, Ивана Франко, Лины Костенко, Уласа Самчука. Среди ее работ — "Мария" Уласа Самчука в трех экземплярах на украинском и английском языках, а также миниатюра Леси Украины "Лесная песня". В основном женщина изготавливает книги в виде фолиантов и миниатюр.

Сейчас книги мастерицы хранятся в Литературном музее Уласа Самчука. С рекордной книгой Елены Медведевой желающие смогут сфотографироваться с 17 января.

Как сообщал портал "Комментарии", голос украинской бабушки попал в аудиоколлекцию ЮНЕСКО.

Фолиант, который вышила украинка, признан мировым достижением - фото 2
Фолиант, который вышила украинка, признан мировым достижением - фото 3
Фолиант, который вышила украинка, признан мировым достижением - фото 4
Фолиант, который вышила украинка, признан мировым достижением - фото 5
Фолиант, который вышила украинка, признан мировым достижением - фото 6
Фолиант, который вышила украинка, признан мировым достижением - фото 7
Фолиант, который вышила украинка, признан мировым достижением - фото 8


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Источник: https://www.rv.gov.ua/news/vishitij-foliant-rivnenskoyi-majstrini-stav-svitovim-rekordom
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