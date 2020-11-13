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Главная Новости Общество искусство и культура Фильм украинского режиссера соревноваться на итальянском кинофестивале
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Фильм украинского режиссера соревноваться на итальянском кинофестивале

Фестиваль впервые за свою историю будет проходить в онлайн-режиме

сегодня, 22:00
Автор:

Диденко Светлана

Итальянский кинофестиваль Festival Dei Popoli проходит 61-й раз. Событие будет проходить с 15 по 22 ноября в городе Флоренция и объединит креативные работы художников со всего мира.

Фильм украинского режиссера соревноваться на итальянском кинофестивале

Фото: cinema.in.ua

В этом году в рамках фестиваля примет участие кинолента украинского режиссера Алины Горловой.

Документальный фильм под названием "Этот дождь никогда не кончится" ("This Rain Will Never Stop") для украинского зрителя известный по другим названием. Ранее лента называлась "Между войн" или "Андрей Сулейман".

В кинокартине речь идет о судьбе 20-летнего Андрей Сулеймана, который вместе с отцом переезжает из Сирии в Украину. Однако и после переезда мужчины столкнулись с еще одним военным конфликтом. Отец Андрея умирает, после чего сын решает похоронить его тело на родине.

Показ фильма Горловой запланировано на 20 ноября. Мировая премьера фильма "Этот дождь никогда не кончится", состоится за день до этого. Фестиваль впервые за свою историю будет проходить в онлайн-режиме на платформе MYmovies.it.

В Украине фильм должен выйти в прокат в 2021 году.

Отмечается, что фильм был профинансирован Госкино Украины, Латвийским киноцентром и фондами IDFA Bertha Fund и Doha Film Institute.

Ранее "Комментарии" сообщали, что новый фильм с Энн Хэтэуэй раскритиковали люди с инвалидностью.


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Источник: https://detector.media/production/article/182493/2020-11-13-film-ukrainskoi-rezhiserki-alini-gorlovoi-zmagatimetsya-na-italiiskomu-festival-dei-popoli/
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