Фильмы под открытым небом в Киеве – где, что и когда можно посмотреть

В киевском парке Шевченко проходит "Киновернисаж под открытым небом". Об этом сообщают "Аргументы и факты".

В кинотеатре под открытым небом проходит неделя фильмов о знаковых событиях и от знаковых личностей украинской истории, посвященных Дню независимости Украины. Вход свободный, начало сеансов в 21:00.

Фото: The Pled

Например, сегодня можно посмотреть "Гамер" — дебютный полнометражный фильм украинского режиссера Олега Сенцова. В ленте рассказывается о юном геймере Алексее, живущем с матерью в Симферополе.

Завтра, 27 августа, на экране будет демонстрироваться "патриотическая неполиткорректная комедия", рассказывающая об украинских военных под названием "Наши котики". Режиссер ленты Владимир Тихий.

Каждую среду в летнем кинотеатре показывают детские и подростковые фильмы, по субботам — зрительские хиты. В программе просмотров лучшие украинские фильмы последних лет разных жанров.

Бесплатные киносеансы в парке Шевченко продлятся до середины сентября.

Кроме того, на сайте горгосадминистрации столицы анонсировали проведение 49-ого Киевского международного кинофестиваля "Молодость", на котором будут продемонстрированы 150 фильмов. Праздник кино все же состоялся и продлится до 30 августа. В этом году событие проходит в онлайн и оффлайн-формате, акцент делается на украинское кино. Основной локацией фестиваля стал кинотеатр "Жовтень"

Желающие попасть на бесплатные онлайн-показы могут зарегистрироваться по ссылке.

Ранее портал "Комментарии" сообщали о том, что Мартин Скорсезе снял короткометражку о самоизоляции.





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