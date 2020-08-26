Фильмы под открытым небом в Киеве – где, что и когда можно посмотреть

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Дмитрий Симоненко
В киевском парке Шевченко проходит "Киновернисаж под
открытым небом". Об этом сообщают "Аргументы и факты".
В кинотеатре под открытым небом проходит неделя фильмов
о знаковых событиях и от знаковых личностей украинской истории, посвященных Дню
независимости Украины. Вход свободный, начало сеансов в 21:00.
Фото: The Pled
Например, сегодня можно посмотреть "Гамер" —
дебютный полнометражный фильм украинского режиссера Олега Сенцова. В ленте
рассказывается о юном геймере Алексее, живущем с матерью в Симферополе.
Завтра, 27 августа, на экране будет демонстрироваться "патриотическая
неполиткорректная комедия", рассказывающая об украинских военных под названием "Наши
котики". Режиссер ленты Владимир Тихий.
Каждую среду в летнем кинотеатре показывают детские и
подростковые фильмы, по субботам — зрительские хиты. В
программе просмотров лучшие украинские фильмы последних лет разных жанров.
Бесплатные киносеансы в парке Шевченко продлятся до
середины сентября.
Кроме того, на сайте горгосадминистрации столицы анонсировали
проведение 49-ого Киевского международного кинофестиваля "Молодость", на
котором будут продемонстрированы 150 фильмов. Праздник кино все
же состоялся и продлится до 30 августа. В этом году событие проходит
в онлайн и оффлайн-формате, акцент делается на украинское кино. Основной
локацией фестиваля стал кинотеатр "Жовтень"
Желающие попасть на бесплатные онлайн-показы могут зарегистрироваться по ссылке.
Ранее портал "Комментарии" сообщали о том, что Мартин Скорсезе снял короткометражку о самоизоляции.
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