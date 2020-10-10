Фильм о Скрябине: появилось фото актера, который сыграет главную роль

Язык
BTC/USD
11375.65
ETH/USD
375.61
LTC/USD
49.69
USD/UAH
28.41
EUR/UAH
33.45
RUB/UAH
0.37
Таисия Ерохина
В Украине по мотивам автобиографического романа Кузьмы Скрябина (Андрея Кузьменко) снимают комедию "Я, Победа и Берлин". Кто будет играть в фильме известного украинского артиста, рассказал режиссер Олег Вергелис в Facebook.
Как сообщил Вергелис, команда Влада Ряшина после долгой паузы наконец озвучила кандидатуру украинского актера, который сыграет Андрея Кузьменко в новом фильме. Им стал актер Национального драматического театра в Ивано-Франковске Иван Блиндар.
Актер признался, что воспринимает своего героя как старшего брата. Перед съемками Блиндар пообщался с близкими людьми Кузьмы, ища штрихи к портрету своего героя.
По данным режиссера, премьеру ленты следует ожидать примерно через год.
В сообществе, посвященному музыканту, уже даже показали один из кадров будущего фильма.
Отметим, что музыкант Андрей Кузьменко погиб в автокатастрофе в возрасте 46 лет 2 февраля 2015.
Как сообщалось ранее, жена артиста впервые рассказала, как отпраздновали последний день рождения Скрябина.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости