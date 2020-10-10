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Главная Новости Общество искусство и культура Фильм о Скрябине: появилось фото актера, который сыграет главную роль
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Фильм о Скрябине: появилось фото актера, который сыграет главную роль

Фильм будет называться "Я, Победа и Берлин"

сегодня, 10:29
Автор:

Таисия Ерохина

В Украине по мотивам автобиографического романа Кузьмы Скрябина (Андрея Кузьменко) снимают комедию "Я, Победа и Берлин". Кто будет играть в фильме известного украинского артиста, рассказал режиссер Олег Вергелис в Facebook.

Фильм о Скрябине: появилось фото актера, который сыграет главную роль

Как сообщил Вергелис, команда Влада Ряшина после долгой паузы наконец озвучила кандидатуру украинского актера, который сыграет Андрея Кузьменко в новом фильме. Им стал актер Национального драматического театра в Ивано-Франковске Иван Блиндар.

Актер признался, что воспринимает своего героя как старшего брата. Перед съемками Блиндар пообщался с близкими людьми Кузьмы, ища штрихи к портрету своего героя.

По данным режиссера, премьеру ленты следует ожидать примерно через год.

В сообществе, посвященному музыканту, уже даже показали один из кадров будущего фильма.

Отметим, что музыкант Андрей Кузьменко погиб в автокатастрофе в возрасте 46 лет 2 февраля 2015.

Как сообщалось ранее, жена артиста впервые рассказала, как отпраздновали последний день рождения Скрябина.


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