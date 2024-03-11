Евровидение обновляет правила: больше времени для голосования

В преддверии песенного конкурса Евровидение 202, который пройдет в городе Мальме, организаторы готовят для зрителей и участников ряд существенных нововведений. После многих лет единого формата голосования и выступлений, в конкурс обещают привнести нечто новое, что значительно изменит его динамику и взаимодействие с аудиторией.Одно из ключевых изменений касается голосования. В этом году на Евровидении зрители получат больше времени на то, чтобы отдать свои голоса за любимых исполнителей. Раньше голосовать можно было только после выступления всех участников финала. Теперь же голосование открывается сразу после выхода на сцену первого конкурсанта. Это нововведение призвано дать возможность тем, кто по каким-либо причинам не может просмотреть шоу во всей его продолжительности, участвовать в голосовании, не откладывая и быстрее определяясь со своим фаворитом.Важным обновлением станет и то, как будут взаимодействовать с аудиторией страны-хозяйки и "Большая пятерка" стран-основательниц конкурса. Впервые их живые выступления пройдут не в финале, а уже на стадии полуфиналов. Их выступления будут встроены в перерывы между конкурсантами, предоставив шанс продемонстрировать свой талант вживую без давления конкурсной борьбы. Это изменение позволит зрителям оценить все страны на равных условиях, вне зависимости от их автоматического попадания в финал.Кроме того, введение онлайн голосования после второй генеральной репетиции и до начала живых шоу открывает двери для международного голосования. Теперь зрители из стран, не участвующих в финале, смогут заранее определиться с выбором и влиять на исход конкурса, что ранее было ограничено лишь прямым эфиром.Эти изменения являются лишь вершиной айсберга того, что ожидает участников и зрителей Евровидения-2024. Организаторы обещают, что это только начало ряда инноваций, которые будут внедрены в этом году, делая песенный конкурс не только более доступным и интерактивным, но и еще более захватывающим.Внедрение этих изменений показывает стремление Евровидения не только сохранить свою актуальность и популярность, но и адаптироваться к предпочтениям своей многочисленной аудитории. С каждым годом конкурс доказывает, что может быть не только платформой для музыкальных талантов со всей Европы, но и инноватором в мире развлекательных мероприятий.

Изменения на Евровидении-2024: новые правила