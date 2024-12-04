Еще один объект Украины стал культурным достоянием человечества

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Slava Kot
4 декабря 2024 на 19-й сессии Межправительственного комитета ЮНЕСКО по вопросам нематериального культурного наследия, которая проходила в столице Парагвая Асунсьоне, украинская писанка была включена в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.
Украинская писанка. Фото из открытых источников
Как сообщает Министерство культуры и стратегических коммуникаций, это признание стало возможным благодаря тесному сотрудничеству между украинскими государственными органами и гражданским обществом. В списки нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, писанка попала под названием "Писанка: украинская традиция и искусство украшения яиц".
До этого еще три других элемента были внесены в список ЮНЕСКО от Украины:
На сегодняшний день в списке ЮНЕСКО собрано 611 элементов из 140 стран.
Как указывает Министерство культуры, украинская писанка – это не просто искусство декорирования яиц, а важный символ национальной идентичности. Традиция писанок включает разнообразные символы, цвета и узоры, каждый из которых имеет глубокое значение.
Кроме того, признание украинской писанки как культурного достояния человечества подчеркивает значение творческого разнообразия и важность сохранения традиций для последующих поколений. Это еще один шаг в популяризации украинской культуры в мире.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ЮНЕСКО планирует изменить статус трех исторических объектов в Украине.
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