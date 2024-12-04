Еще один объект Украины стал культурным достоянием человечества

4 декабря 2024 на 19-й сессии Межправительственного комитета ЮНЕСКО по вопросам нематериального культурного наследия, которая проходила в столице Парагвая Асунсьоне, украинская писанка была включена в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.

Украинская писанка. Фото из открытых источников

Как сообщает Министерство культуры и стратегических коммуникаций, это признание стало возможным благодаря тесному сотрудничеству между украинскими государственными органами и гражданским обществом. В списки нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, писанка попала под названием "Писанка: украинская традиция и искусство украшения яиц".

"Мы же доказываем, что даже в самые темные времена мы остаемся несгибаемыми. Включение украинской писанки в Репрезентативный список ЮНЕСКО тому доказательство. Мы провозглашаем на весь мир: живое наследие нас объединяет, дарит ощущение причастности и олицетворяет нашу идентичность", — заявил министр культуры Николай Точицкий

До этого еще три других элемента были внесены в список ЮНЕСКО от Украины:

— Петриковская декоративная живопись (2013).

— Косовская рисованная керамика (2019).

— Орьнек – крымскотатарский орнамент (2021).

На сегодняшний день в списке ЮНЕСКО собрано 611 элементов из 140 стран.

Как указывает Министерство культуры, украинская писанка – это не просто искусство декорирования яиц, а важный символ национальной идентичности. Традиция писанок включает разнообразные символы, цвета и узоры, каждый из которых имеет глубокое значение.

Кроме того, признание украинской писанки как культурного достояния человечества подчеркивает значение творческого разнообразия и важность сохранения традиций для последующих поколений. Это еще один шаг в популяризации украинской культуры в мире.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ЮНЕСКО планирует изменить статус трех исторических объектов в Украине.