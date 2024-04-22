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Эксклюзивное открытие на аукционе Christie's: потерянный арт Микеланджело

Обнаружен бесценный рисунок Микеланджело на нью-йоркском аукционе

22 апреля 2024, 14:00
Автор:
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Черновалова Кристина
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В изящной атмосфере нью-йоркского аукционного дома Christie's, где искусство встречается с историей, состоялось чрезвычайное открытие, поразившее мир искусства. Рисунок, не подписанный Микеланджело Буонарроти, но приписанный ему благодаря анализу экспертов, был продан вместе с письмом его прямого отпрыска, Козимо Буонарроти, за сумму в 201 600 долларов.

Эксклюзивное открытие на аукционе Christie's: потерянный арт Микеланджело

Обнаружен бесценный рисунок Микеланджело на нью-йоркском аукционе

Находка оказалась на задней части рамы другого произведения, также приписываемого великому мастеру. Этот рисунок, изображение мраморной глыбы с итальянским словом "simile" (что означает "подобный"), считается эскизом, сделанным Микеланджело во время работы над потолком Сикстинской капеллы. Этот факт снова подчеркивает его неисчерпаемое мастерство и уникальность подхода к искусству.

Аукционный дом сначала оценил ценность рисунка и письма всего в 8000 долларов, но завершающая цена покупки превзошла все ожидания, подчеркивая не только художественную, но и историческую стоимость этих предметов. Письмо, написанное в 1836 году Козимо Буонарроти, являющееся последним прямым потомком великого Микеланджело, предлагало одно из произведений художника Джону Боурингу, будущему губернатору Гонконга. Это письмо не только подтверждает подлинность рисунка, но и свидетельствует о непрерывном значении произведений Микеланджело для мирового наследия.

Микеланджело, считающийся одним из трех титанов эпохи Высокого Возрождения, заслуженно имеет репутацию выдающегося скульптора, художника, архитектора, поэта и инженера. Его вклад в искусство бесценен, а его работы, такие как скульптуры "Давид", "Вакх" и "Пьета", а также фрески Сикстинской капеллы, продолжают поражать и вдохновлять поколение.

Эта находка не только обогатила частную коллекцию, но оставила значительный отпечаток в мире искусства, подтвердив статус Микеланджело как неизменного новатора и гения. Выявление его работы в столь неожиданных обстоятельствах еще раз подчеркивает, что истинное искусство всегда найдет свой путь к ценителям.

"Комментарии" писали, что в мире искусства 2023 ознаменовался аукционными сенсациями. Аукционный дом Christie's вновь поразил мир, продемонстрировав, что искусство не просто сохраняет свою актуальность сквозь века, но продолжает вызывать бурю эмоций, оставляя неизгладимый след в истории.



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Источник: https://www.artnews.com/art-news/news/michelangelo-scribble-sold-at-christies-new-york-1234703727/
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