kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 30.09.2020

BTC/USD

10733.08

ETH/USD

356.38

LTC/USD

46.06

НБУ 30.09.2020

USD/UAH

28.45

EUR/UAH

33.35

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество искусство и культура Цвет этих дней: Pantone создал новый оттенок красного
commentss НОВОСТИ Все новости

Цвет этих дней: Pantone создал новый оттенок красного

Институт цвета Pantone объяснил, для чего разработал такой цвет

сегодня, 13:44
Автор:

Таисия Ерохина

Институт цвета Pantone презентовал новый оттенок красного цвета под названием Period, говорится в Instagram компании.

Цвет этих дней: Pantone создал новый оттенок красного

C помощью оттенка тех самых дней создатели хотят привлечь внимание к стереотипу о менструациях.

"Активный и смелый красный оттенок вдохновляет людей, у которых менструация, гордиться собой… Призывает всех, независимо от пола, чувствовать себя комфортно, спонтанно и открыто говорить об этой чистой и естественной функции тела", — говорится в сообщении.

Добавим, что цвет создавали по просьбе шведского медицинского бренда Intimina, который, в частности, изготавливает менструальные чаши. Цель проекта – обозначить тему менструации в обществе и нормализовать представление людей об этой обыкновенной функции организма.

Ранее "Комментарии" рассказывали, что Pantone объявил главные цвета весны 2021 года. На пике популярности будут яркие и насыщенные оттенки. До этого Институт цвета определил самые модные цвета осени-2020. Эксперты уверяют, что эти цвета сделают ваш образ более стильным и ярким.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
Главная Новости