Цвет этих дней: Pantone создал новый оттенок красного

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Таисия Ерохина
Институт цвета Pantone презентовал новый оттенок красного цвета под
названием Period, говорится
в Instagram компании.
C помощью оттенка тех самых дней создатели хотят привлечь внимание к стереотипу о менструациях.
Добавим, что цвет создавали по просьбе шведского медицинского бренда Intimina, который, в частности, изготавливает менструальные чаши.
Цель проекта – обозначить тему менструации в обществе и нормализовать представление
людей об этой обыкновенной функции организма.
Ранее "Комментарии" рассказывали, что Pantone объявил главные
цвета весны 2021 года. На пике популярности будут яркие и насыщенные оттенки.
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