Цвет этих дней: Pantone создал новый оттенок красного

Институт цвета Pantone презентовал новый оттенок красного цвета под названием Period, говорится в Instagram компании.

C помощью оттенка тех самых дней создатели хотят привлечь внимание к стереотипу о менструациях.

"Активный и смелый красный оттенок вдохновляет людей, у которых менструация, гордиться собой… Призывает всех, независимо от пола, чувствовать себя комфортно, спонтанно и открыто говорить об этой чистой и естественной функции тела", — говорится в сообщении.

Добавим, что цвет создавали по просьбе шведского медицинского бренда Intimina, который, в частности, изготавливает менструальные чаши. Цель проекта – обозначить тему менструации в обществе и нормализовать представление людей об этой обыкновенной функции организма.

Ранее "Комментарии" рассказывали, что Pantone объявил главные цвета весны 2021 года. На пике популярности будут яркие и насыщенные оттенки. До этого Институт цвета определил самые модные цвета осени-2020. Эксперты уверяют, что эти цвета сделают ваш образ более стильным и ярким.

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