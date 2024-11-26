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Что может оскорбить араба: культурные нюансы, которые нужно знать

Этикет для новичков: чего нельзя делать, общаясь с арабами

сегодня, 15:35
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Черновалова Кристина

Арабский мир – это культура, которая ценит вежливость, уважение и глубокое понимание традиций. То, что кажется пустяком для европейца, для араба может быть настоящим скандалом. Поэтому, если вы не хотите обидеть арабского партнера, коллегу или случайного знакомого, нужно знать некоторые негласные правила

Что может оскорбить араба: культурные нюансы, которые нужно знать

Как ненароком обидеть араба: чего не стоит делать

1. Если вы думаете, что шутки о религии – это нормальный способ снять напряжение, забудьте об этом, когда общаетесь с арабами.

  • Не трогайте святое. Ислам – это не просто вера, а образ жизни. Неуместные шутки или критика Корана, мечетей или пророка Мухаммеда могут превратить вас из друга в врага.

  • Избегайте темы веры. Даже невинный вопрос типа "Почему у вас такие строгие традиции?" может быть воспринято как приступ.

2. Политика – еще одна запретная тема, особенно если вы не эксперт в геополитике.

  • Не пытайтесь выглядеть умнее. Высказывания типа "А я слышал, что в вашей стране..." часто звучат свысока.

  • Не спрашивайте о конфликтах. Вы рискуете либо затронуть болезненную тему, либо создать впечатление, что вы пытаетесь выследить слабое место.

3. Даже если вы устали и хотите немного расслабиться, закинув ногу на ногу, будьте осторожны. В арабской культуре демонстрация подошвы обуви считается проявлением неуважения. Поэтому избегайте такого положения ног, особенно в присутствии старших или уважаемых лиц. Кроме того, забудьте о левой руке. Левая рука здесь ассоциируется с нечистотой. Нельзя передавать что-либо или брать пищу левой рукой.

4. Арабская культура ставит конфиденциальность на первое место. Не спрашивайте о жене или детях. Даже если вы хотите похвалить их семью, это может вызвать раздражение.

5. Пустяки в общении важнее, чем кажется. Приветствие – ритуал. У арабов есть четкая иерархия в приветствиях: сначала мужчины, потом женщины (при условии, что женщина проявит инициативу). Кроме того, в религиозных местах строго запрещена открытая одежда.

Арабы ценят искренность и уважение своей культуры. Достаточно сделать несколько шагов навстречу, и вы удивитесь, как тепло они относятся к тем, кто интересуется их традициями. А если вы еще и освоите несколько вежливых арабских фраз, ваше общение точно станет более комфортным.



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