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Что будут отмечать украинцы в 2021 году: Рада утвердила 260 памятных дат

Украинцам предложили 260 памятных дат в 2021 году

сегодня, 17:10
Автор:

Сергей Медведев

Народные депутаты Украины определились со списком праздников и памятных дат, которые гражданам предложат в следующем году. Такое решение приняли парламентарии на своем заседании  в среду, 16 декабря.

Что будут отмечать украинцы в 2021 году: Рада утвердила 260 памятных дат

Так, за законопроект под номером  4478 отдали свои голоса 238 народных избранников.

Документ регламентирует годовщины важнейших событий в общественно-политической жизни Украины и юбилеев выдающихся лиц, которые будут отмечать в 2021 году. Такие даты, по мнению депутатов, необходимо отмечать на государственном уровне. В целом, в список попало 260 памятных событий.

Парламентарии рекомендуют правительству создать специальный  орган — комитет, который займется организацией празднований  памятных дат и юбилеев в 2021 году, а также разработать и утвердить соответствующие планы мероприятий.

Также, своим постановлением депутаты рекомендуют профильным министерствам заняться просветительской работой — проводить тематические уроки в учебных заведениях, доносить до граждан иными способами, используя конференции, круглые столы и прочие инструменты для популяризации малознакомых для многих граждан праздников.

Как сообщал портал "Комментарии", грядут новогодние праздники, а это значит, что совсем скоро столы будут ломиться от изобилия разнообразных блюд. Известный диетолог и фитнес-тренер Вероника Ларисова, которая проживает в Сиднее, поделилась советами, как не набрать лишний вес во время новогодних праздников.

Эксперт посоветовала в первую очередь свести к минимуму "вредные для кишечника привычки". Чтобы оставаться стройными, диетолог также рекомендует принимать холодный душ, который сможет улучшить кровообращение в организме, пищеварение, а также повлиять на улучшение качества сна.  Холодный душ также помогает похудеть, так как он генерирует тепло за счет сжигания жира.
 



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Источник: https://korrespondent.net/ukraine/4307139-v-sleduuischem-hodu-budut-prazdnovatsia-260-pamiatnykh-dat
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