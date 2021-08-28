Библиотеки Украины значительно обновят: сколько чего появится в читальнях

Пополнение библиотечного фонда, фото из открытых источников

В Украине утвердили перечень книг для пополнение библиотечных фондов. Соответствующий приказ утвердило Министерство культуры и информационной политики страны, — сообщает Украинский институт книги.

В этом году за государственные средства будет приобретено 689 изданий украинских и переводов мировых писателей. С полным перечнем можно ознакомиться в тексте Приказа, по ссылке. В среднем, предельное количество каждой из книг — 450-500 экземпляров. Закупать литературу государство планирует, как у крупных украинских изданий, так и у физических лиц-предпринимателей.

Отметим, что отбором достойных для закупки изданий занимались сразу три экспертных совета по оценке:

- литературы для детей и юношества;

- художественной литературы для взрослых,

- другой (нехудожественной) литературы для взрослых.

В общем, 617 библиотек страны получат 333 тыс. 372 экземпляра новеньких книг. Обновление библиотечного арсенала обойдется налогоплательщикам в более 47 млн гривен.

При этом, больше библиотек, которые пополнят литературой, расположены на Киевщине и Харьковщине, там обновятся сразу по 26 читален, а меньше всего — в Донецкой, Черновицкой, Волынской, Ровенской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях, где пополнят по 22 библиотеки.

Ранее "Комментарии" сообщали, что бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель написала мемуары о своей работе в Офисе президента. Сама автор отмечает, что это не только рассказ о работе и политических инсайдах, а прежде всего — о самоидентификации украинцев как нации.

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