Без грима, без прикрас: мир увидит книга о Зеленском

Через три недели на книжных прилавках Украины появится книга о шестом президента Украины "Зеленский без грима". Информация о предпродаже появилась на сайте автора, телеведущего Сергея Руденко.

Книга о Зеленском выйдет уже в декабре. Фото: dsnews.ua

В основе книги — интервью с близкими знакомыми и представителями окружения Владимира Зеленского, хронологический фактаж его жизни. В 35 главах "Зеленский без грима" автор охватывает значительный промежуток времени: найдутся сведения как о детстве нынешнего главы государства, так и о местных выборах 25 октября 2020 года.

Среди тех, кто помогал Руденко собрать материал для книги, немало известных имен. В частности, над созданием портрета Зеленского "без ретуши политтехнологов и актерского грима" работали дипломат Руслан Рябошапка, политики Роман Бессмертный и Гео Лерос, политологи и политтехнологи Виктор Бобыренко, Кость Бондаренко, Сергей Гайдай и другие.

"Я всего-навсего дал несколько телефонных и скайп-комментариев Сергею Руденко по использованию командой Зеленского "Студии Квартал 95" для зачистки поля конкурентов (а именно — всего украинского политикума) и сериала "Слуга народа" для продвижения Зе, как потенциального кандидата в президенты. Отмечал, что и то, и то — спланированные политтехнологии", — рассказал Виктор Бобыренко специально для "Комментариев".

Также политолог добавил, что, по его мнению, Зеленский со временем превратился из инструмента политики в политика. Но вместе с этим Бобыренко убежден, что до самого президентства Зеленского вели, и он, будучи главным героем для манипуляций, сам был манипулируемым.





В предисловии к книге Сергей Руденко отмечает, что это такая мозаика, из которой составили портрет Владимира Зеленского. Автор отмечает, что 13500000 голосов избирателей, Зеленский получил на президентских выборах, является не только большой доверием, но и ответственностью.

"Зеленский утверждал, что хочет посмотреть хозяину Кремля в глаза и понять его как человека. [...] Зеленский искренне верил, что, заглянув в глаза российскому президенту, он увидит, по меньшей мере, сожаление из-за 14000 погибших на Донбассе", — цитата из опубликованного на сайте автора фрагмента книги.

Ранее "Комментарии" сообщали о мнении экспертов относительно возможного конфликта между Зеленским и Коломойским.

Также портал рассказывал об оценке Владимиром Зеленским реформы децентрализации в Украине.

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