Бесконечная колыбельная - новое изобретение любимой Илона Маска

Любимая женщина Илона Маска певица Grimes, которая недавно стала мамой, выпустила уникальную колыбельную AI Lullaby. Песня была создана в сотрудничестве с музыкальным стартапом Endel.

Фото: Караван

Чтобы создать новую дорожку, использовали голос и песни певицы.

Особенность песни в том, что она представляет собой особую звуковую среду, которой руководит искусственный интеллект.

Композиция подстраивается и развивается в соответствии с погодными условиями, частотой сердечных сокращений пользователя, времени суток. То есть, песня подойдет для каждого малыша индивидуально.

Поскольку певица сама недавно стала мамой, она понимает все трудности, с которыми сталкиваются родители. Grimes уверяет, что детей легче уложить спать, когда те обучены какой-то звуковой ситуации, поэтому с этой колыбельной заснуть будет проще.

Композиция не только улучшает сон ребенка, но и расслабляет маму, позволяя ей выспаться.

Вскоре песня будет доступна для прослушивания на iOS, Android и Alexa.





Также можете посмотреть видео, где Маск развлекается с маленьким сыном.





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