kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 29.10.2020

BTC/USD

13450.22

ETH/USD

391.15

LTC/USD

55.56

НБУ 29.10.2020

USD/UAH

28.60

EUR/UAH

33.68

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество искусство и культура Бесконечная колыбельная - новое изобретение любимой Илона Маска
commentss НОВОСТИ Все новости

Бесконечная колыбельная - новое изобретение любимой Илона Маска

Певица Grimes выпустила бесконечную колыбельную, которая облегчит жизнь матери и успокоит ребенка

сегодня, 16:10
Автор:

Кириєнко Анна

Любимая женщина Илона Маска певица Grimes, которая недавно стала мамой, выпустила уникальную колыбельную AI Lullaby. Песня была создана в сотрудничестве с музыкальным стартапом Endel.

Бесконечная колыбельная - новое изобретение любимой Илона Маска

Фото: Караван

Чтобы создать новую дорожку, использовали голос и песни певицы.

Особенность песни в том, что она представляет собой особую звуковую среду, которой руководит искусственный интеллект.

Композиция подстраивается и развивается в соответствии с погодными условиями, частотой сердечных сокращений пользователя, времени суток. То есть, песня подойдет для каждого малыша индивидуально.

Поскольку певица сама недавно стала мамой, она понимает все трудности, с которыми сталкиваются родители. Grimes уверяет, что детей легче уложить спать, когда те обучены какой-то звуковой ситуации, поэтому с этой колыбельной заснуть будет проще.

Композиция не только улучшает сон ребенка, но и расслабляет маму, позволяя ей выспаться.

Вскоре песня будет доступна для прослушивания на iOS, Android и Alexa.


Также можете посмотреть видео, где Маск развлекается с маленьким сыном.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ