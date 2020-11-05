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Ада Роговцева снялась в молодежном сериале

Героиня Ады Роговцевой в сериале воспитывает внука, а затем попадает в пансионат для пожилых людей

5 ноября 2020, 22:59
Автор:

Диденко Светлана

Известная актриса сыграла роль в молодежном сериале "Первые ласточки. Zалежні".

Ада Роговцева снялась в молодежном сериале

Фото: Opinion

В сериале актриса сыграла бабушку одного из главных персонажей. Надежда Ивановна, так зовут героиню, воспитывает своего внука Ивана. Позже героиня попадает в пансионат для пожилых людей.

- Хотя моя роль в "первая ласточка. Zалежни "не главная, но она очень важна. Ведь на ней завязаны сюжетные линии, благодаря которым режиссеры поднимают важную тему: воспитание детей, участие в этом процессе бабушек. Это меня и заинтересовало, — призналась актриса.

К съемочной группе сериала, который поднимает социальные проблемы в стране, актриса присоединилась в конце весны. Ада Николаевна призналась, что ей понравилось проводить время с молодой командой на съемочной площадке.

По словам актрисы на съемках "Ласточек" рабочий процесс на площадке налажен, все понимают друг друга с полуслова.

Стоит отметить, что актриса имеет свою четкую социальную позицию. Она активно помогала бойцам АТО, организовывала сбор средств для украинских военных и на лечение раненых. Поэтому неудивительно, что Ада Николаевна приняла участие в проектах, в котором поднимаются важные проблемы, в частности современной молодежи.

Ранее "Комментарии" писали о том, как актриса рассказывала, что повлияло на выбор ее профессии.


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Источник: https://novy.tv/ua/pershi-lastivki/news/2020/11/05/legenda-ukrayinskogo-kino-ada-rogovtseva-znyalasya-v-pershih-lastivkah-zalezhni/amp/
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