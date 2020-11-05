Ада Роговцева снялась в молодежном сериале

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Диденко Светлана
Известная актриса сыграла роль в молодежном сериале "Первые ласточки. Zалежні".
Фото: Opinion
В сериале актриса сыграла бабушку одного из главных персонажей. Надежда Ивановна, так зовут героиню, воспитывает своего внука Ивана. Позже героиня попадает в пансионат для пожилых людей.
- Хотя моя роль в "первая ласточка. Zалежни "не главная, но она очень важна. Ведь на ней завязаны сюжетные линии, благодаря которым режиссеры поднимают важную тему: воспитание детей, участие в этом процессе бабушек. Это меня и заинтересовало, — призналась актриса.
К съемочной группе сериала, который поднимает социальные проблемы в стране, актриса присоединилась в конце весны. Ада Николаевна призналась, что ей понравилось проводить время с молодой командой на съемочной площадке.
По словам актрисы на съемках "Ласточек" рабочий процесс на площадке налажен, все понимают друг друга с полуслова.
Стоит отметить, что актриса имеет свою четкую социальную позицию. Она активно помогала бойцам АТО, организовывала сбор средств для украинских военных и на лечение раненых. Поэтому неудивительно, что Ада Николаевна приняла участие в проектах, в котором поднимаются важные проблемы, в частности современной молодежи.
Ранее "Комментарии" писали о том, как актриса рассказывала, что повлияло на выбор ее профессии.
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