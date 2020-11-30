«Звездного» украинского фотографа подозревают в изнасиловании несовершеннолетних

Фотографа Александра Ктиторчука, который известен не только в Украине, но и за ее пределами, взяли под стражу и подозревают в изнасиловании девочек-подростков.

Александр Ктиторчук (фото из открытых источников)

В полиции сообщают, что 56-летний мужчина на протяжение нескольких лет совращал несовершеннолетних девочек в своем автомобиле и в арендованной квартире. Последней его жертвой стала 15-летняя киевлянка, которую он засыпал комплиментами, пригласил на фотосессию и совершил в отношении нее развратные действия.

Александр Ктиторчук был задержан полицией и взят под стражу на два месяца, без права выйти под залог.

Начальник полиции Киевской области Андрей Небытов отметил, что в квартире подозреваемого был проведен обыск и изъяты ноутбуки, планшеты и другая съемочная техника. Некоторые половые акты фотограф снимал на видео и хранил на устройствах. Сейчас проводится экспертиза.

В связи с новыми фактами, статью Александру Ктиторчуку по развращению несовершеннолетних изменили на изнасилование. Адвокаты знаменитости отметили, что будут подавать апелляцию.

Стоит отметить, что фотограф часто работал в "стиле ню", у него своя фотошкола и он сотрудничал со многими украинскими знаменитостями. Некоторые из них вступились за Александра, сказав, что он не только талантливый, но и очень добрый человек.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что бывший руководитель детского лагеря изнасиловал 11 девушек.

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