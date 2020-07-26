Звезда "Унесенных ветром" умерла в 104 года

В возрасте 104 лет умерла двукратная обладательница премии "Оскар", звезда фильма "Унесенные ветром" Оливия де Хевилленд. Об этом сообщает Entertainment Weekly.

По данным источника, легенда Голливуда умерла в своем доме в Париже во сне. На протяжении актерской карьеры Оливия де Хевилленд сыграла более чем в 60 фильмах. Многие ее помнят как раз за роль Мелани Хэмилтон из "Унесенных ветром". Оливия пережила всех свою коллег по фильму.

Как ранее сообщали "Комментарии", в семье голливудского актера, звезды фильмов "Криминальное чтиво" и "Генеральская дочь" Джона Траволты случилось несчастье. В воскресенье, 12 июля ушла из жизни его 57-летняя супруга Келли Престон. Об этом актер сообщил на своей странице в Instagram.

Известно, что актриса на протяжении двух лет боролась с онкологическим заболеванием. Келли Престон и ее семья решили держать это в тайне от общественности. Актриса тайно проходила лечение рака молочной железы, получая поддержку, заботу и любовь от самых родных и близких людей. Но, к сожалению, болезнь взяла вверх.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!