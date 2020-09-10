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Звезда сериала "Универ" был задержан полицией

Арарату Кещяну грозит до полугода лишения водительских прав

сегодня, 15:23
Автор:

Владимир Лавский

Известный актер Арарат Кещян был задержан полицией за езду по встречной полосе. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Звезда сериала "Универ" был задержан полицией

Инцидент случился в Москве, когда Кещян на большой скорости двигался по Ленинградскому шоссе, а потом резко вылетел на встречную полосу для разворота. По данным источника, актера тут же задержали и лишили водительского удостоверения. Кещян пытался даже откупиться, однако на него составлен протокол об административном нарушении. 

Как ранее сообщали "Комментарии", звезда проекта "Танцы со звездами" попал в ДТП. 

Машина, в которой он находился, слетела с трассы и несколько раз перевернулась.К счастью, Максим отделался незначительными царапинами. Но после того, как он отработал на нескольких концертах Поляковой, выяснилось, что у него сломано ребро. Неприятный инцидент случился из-за водителя, который на большой скорости "подрезал" хореографа.


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