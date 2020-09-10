Язык
BTC/USD
10360.04
ETH/USD
374.12
LTC/USD
48.98
USD/UAH
28.02
EUR/UAH
33.01
RUB/UAH
0.38
Владимир Лавский
Известный актер Арарат Кещян был задержан полицией за езду по встречной полосе. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Инцидент случился в Москве, когда Кещян на большой скорости двигался по Ленинградскому шоссе, а потом резко вылетел на встречную полосу для разворота. По данным источника, актера тут же задержали и лишили водительского удостоверения. Кещян пытался даже откупиться, однако на него составлен протокол об административном нарушении.
Как ранее сообщали "Комментарии", звезда проекта "Танцы со звездами" попал в ДТП.
Машина, в которой он находился, слетела с трассы и несколько раз перевернулась.К счастью, Максим отделался незначительными царапинами. Но после того, как он отработал на нескольких концертах Поляковой, выяснилось, что у него сломано ребро. Неприятный инцидент случился из-за водителя, который на большой скорости "подрезал" хореографа.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости