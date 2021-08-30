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Главная Новости Общество происшествия Зверское убийство 16-летней девушки около Кропивницкого: в полиции рассказали новые подробности
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Зверское убийство 16-летней девушки около Кропивницкого: в полиции рассказали новые подробности

Убийство совершил несовершеннолетний юноша

сегодня, 15:55
Автор:

Лиля Воробьева

Работники полиции нашли того, кто поднял руку и лишил жизни 16-летнюю девушку на Кировоградщине. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Кировоградщины.

Зверское убийство 16-летней девушки около Кропивницкого: в полиции рассказали новые подробности

Девушку убил несовершеннолетний юноша (фото из открытых источников)

После проведенного следствия и ряда экспертиз установлены доказательства, свидетельствующие о том, что преступление совершил несовершеннолетний житель одного из населенных пунктов Кировоградщины.

"По факту убийства, совершенного в ночь с 14 на 15 августа на территории Кропивницкого района, лицу сообщено о подозрении и избрана судом мера пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток", — говорится в информации полицейского ведомства.

Работники следственного управления продолжают работать над расследованием уголовного производства, которое открыто по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство". Подозреваемый в убийстве юноша может получить от 7 до 15 лет тюремного заключения.

Напомним, что издание "Комментарии" сообщало о том, что около Кропивницкого нашли пропавшую 16-летнюю девушку. На Кировоградщине, в селе Кетрисановка Кропивницкого района, в ночь с 14 на 15 августа, исчезла несовершеннолетняя местная жительница. За несколько дней поисков тело Виктории Макаренко обнаружили в заброшенном сельском колодце. Как утверждают правоохранители, на теле девочки были телесные повреждения. Подробную картину о причине смерти можно будет установить после проведения судебно-медицинской экспертизы. Девочку вместе со сводной сестрой воспитывал отец и его новая жена, мать в Виктории не стало. Девочка очень хотела повзрослеть, выучиться на повара, но родители настояли, чтобы она получила среднее образование. В ту роковую ночь девочки спали в отдельной комнате. Младшая из них проснулась и увидела, что сестры нет.


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Источник: https://kg.npu.gov.ua/news/Informacziya/na-kirovogradshhini-policzejski-prodovzhuyut-rozsliduvannya-za-faktom-vbivstva-nepovnolitnoji/
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Обсуждения

xxx

сегодня, 15:34

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