Зрада года. В Украине стали продавать футболки с изображением Путина

В скором времени в Украину поступит партия футболок с изображением президента России Владимира Путина и символикой страны-агрессора. Об этом на своей странице в фейсбуке написал блогер Антон Ходза.

"Такое предательство, что аж в заднице жжет. СМИ сообщили, что наконец российский онлайн-магазин кугутских шмоток Wildberries запустился и для Украины. Наконец! А то мы не знали, где купить футболку с Путиным. Или набор для вышивания Путина. Или может хотите футболку Полиция России? А За ВДВ? А может хотите двуглавую курицу? А герб СССР? Здесь все есть! И цены в гривнах! Какая радость! "Новая почта", вы действительно планируете это поставлять в Украину? Мне вот интересно, а куда смотрит СБУ в данной ситуации", - написал блогер.

Как ранее сообщали "Комментарии", Россия объявила выборы "губернатора Севастополя".

Министерство иностранных дел Украины резко осуждает противозаконное проведение выборов на территории аннексированного полуострова Крым, которые объявлены центральной властью России для избрания так называемого "губернатора Севастопольской области", а также "народных депутатов облсовета".



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