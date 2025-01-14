Зимний коллапс накроет часть областей: где на Украине будет снег и сильный мороз

На остальной территории Украины существенных осадков не прогнозируется. В южных регионах ожидается солнечная погода.

Самые низкие температуры ночью ожидаются в южных областях (кроме Карпат): -4...-8°C. В остальных регионах ночью будет -2...-6°C. Днем минусы постепенно сменятся оттепелью, только в западных областях температура останется ниже: 0…-3 °C.

"Интересная завтра будет особенность: самой низкой температура воздуха ночью ожидается в южной части Украины (кроме, конечно, Карпат) — минимально -4…-8 градусов! На остальной территории Украины ночью -2…-6 градусов. В течение дня 15 января" минусы будут постепенно растворяться среди оттепели, разве что в западных областях будет немного свежее, 0,-3 градусы", – рассказала синоптикиня.

В Киеве ночью температура будет составлять -1…-3°C, днем будет колебаться около 0°C. Ночью и утром ожидается порывистый западный ветер, поэтому синоптики не посоветовали тепло одеваться. Днем ветер ослабнет, а сильных осадков в столице не прогнозируется, лишь местами возможен небольшой снег.

Наталья Диденко добавила, что в ближайшие дни в Украине прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Украину накроют снегопады и мороз до -20 . Погода в Украине на неделю с 13 по 19 января обещает быть морозной с осадками в виде снега и дождя. Начало недели пройдет под влиянием антициклона и высокого атмосферного давления, что приведет к снижению температуры. В западных областях ночью возможны морозы до -15...-20°С. Такой прогноз предоставил кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, отмечает meteoprog.

Во второй половине недели ожидается активизация западных воздушных масс из северной Атлантики, что повлечет за собой повышение температуры и оттепели по всей территории Украины. В течение недели прогнозируются небольшие снегопады, которые будут постепенно переходить в дожди и туманы. Кое-где возможны туманы и гололедица.

