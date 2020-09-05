Жуткое ДТП в Коломые: 4 человека погибли

В городе Коломыя Ивано-Франковской области произошло серьезное ДТП – легковой автомобиль столкнулся с грузовиком MAN. В результате погибли 4 человека. Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области.



Авария произошла на трассе Н-10 – "Стрый-Ивано-Франковск-Черновцы-Мамалыга". Сотрудники полиции получили сообщение о происшествии в 2:50 в ночь с пятницы на субботу.

Правоохранители установили, что водитель автомобиля марки "ВАЗ 2102" двигался в сторону Ивано-Франковска, а водитель MAN – в направлении Черновцов, но совершил остановку на встречной полосе движения для оказания помощи другому водителю автомобиля MAN, у которого возникла поломка.

В результате лобового столкновения четыре человека из легковушки погибли на месте происшествия. Их возраст и место жительства устанавливаются.

Напомним, московский прокурор, который является гособвинителем в деле о резонансном ДТП с участием актера Михаила Ефремова, запросила для него 11 лет в колонии общего режима. Гособвинитель говорит, что смягчающие обстоятельства – малолетние дети, госнаграды, плохое состояние здоровья, благотворительная деятельность актера – Ефремову вряд ли помогут.

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