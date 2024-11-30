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Жуткое ДТП произошло на трассе в центре Украины: людей пришлось вырезать из остатков автомобилей

Спасатели ликвидировали последствия жуткого ДТП вблизи Винницы

сегодня, 16:16
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Недилько Ксения

Сегодня днем вблизи Винницы на объездной дороге произошло жуткое ДТП, в результате которого столкнулись две легковушки. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

Жуткое ДТП произошло на трассе в центре Украины: людей пришлось вырезать из остатков автомобилей

ДТП с погибшими. Фото: ГСЧС Украины

В результате аварии водитель автомобиля "Форд" от полученных травм погиб на месте. Спасатели деблокировали его из изуродованного транспортного средства.

В другом автомобиле, "Тойота", в результате столкновения были заблокированы три человека: водитель и двое пассажиров. Чрезвычайники с помощью гидравлического инструмента деблокировали их и передали медикам. Еще один пассажир этого автомобиля смог выбраться самостоятельно.

Причины, вызвавшие ДТП, устанавливает следственно-оперативная группа Нацполиции.

Жуткое ДТП произошло на трассе в центре Украины: людей пришлось вырезать из остатков автомобилей - фото 2
Жуткое ДТП произошло на трассе в центре Украины: людей пришлось вырезать из остатков автомобилей - фото 3
Жуткое ДТП произошло на трассе в центре Украины: людей пришлось вырезать из остатков автомобилей - фото 4

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

В Киеве нетрезвый водитель сбил на пешеходном переходе ребенка и скрылся с места ДТП

Дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими произошло на улице Остафия Дашкевича в Днепровском районе Киева. 33-летний водитель автомобиля Fiat Toledo не остановился на запрещающем сигнале светофора и совершил наезд на переходившую дорогу 14-летнюю девочку. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию отдела коммуникации полиции Киева.

В результате аварии школьница получила телесные повреждения в виде перелома тазовой кости и была госпитализирована в больницу.

После наезда на подростка злоумышленник пытался скрыться с места ДТП, однако полицейские быстро установили направление движения автомобиля и задержали его в нескольких кварталах от места дорожно-транспортного происшествия в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Нарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения — прибор "Драгер" показал 2,33 промилле.



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