Жуткие крики Навального от боли: в Сети появилось видео из самолета

Язык
BTC/USD
11783.41
ETH/USD
408.99
LTC/USD
61.75
USD/UAH
27.65
EUR/UAH
32.80
RUB/UAH
0.38
Елена Волкова
Попутчик Алексея Навального, летевший на самолете рейсом “Томск-Москва”, опубликовал видео, на котором слышно, как оппозиционер кричал от боли. Видео опубликовал Telegram-канал Лентач.
На записи слышны громкие и душераздирающие крики Алексея Навального, который до этого пил чай в аэропорту. Якобы после него оппозиционеру и стало плохо.
Напомним, Алексея Навального, которого экстренно забрали в реанимацию из омского аэропорта, могли отравить галлюциногеном. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot. Российский оппозиционер сегодня утром должен был вернуться из Томска в Москву. Неожиданно ему стало плохо прямо на борту самолета. Это произошло незадолго после вылета. Борт совершил экстренную посадку, а Навального срочно увезла скорая в омскую больницу №1. Сейчас Алексей Навальный все еще находится в коме, его подключили к аппарату искусственного дыхания. Врачи предполагают, что оппозиционера могли отравить. Открыто об этом они не говорят, лишь сообщают, что его состояние тяжелое.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости