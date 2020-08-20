Жуткие крики Навального от боли: в Сети появилось видео из самолета

Попутчик Алексея Навального, летевший на самолете рейсом “Томск-Москва”, опубликовал видео, на котором слышно, как оппозиционер кричал от боли. Видео опубликовал Telegram-канал Лентач.

На записи слышны громкие и душераздирающие крики Алексея Навального, который до этого пил чай в аэропорту. Якобы после него оппозиционеру и стало плохо.

Напомним, Алексея Навального, которого экстренно забрали в реанимацию из омского аэропорта, могли отравить галлюциногеном. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot. Российский оппозиционер сегодня утром должен был вернуться из Томска в Москву. Неожиданно ему стало плохо прямо на борту самолета. Это произошло незадолго после вылета. Борт совершил экстренную посадку, а Навального срочно увезла скорая в омскую больницу №1. Сейчас Алексей Навальный все еще находится в коме, его подключили к аппарату искусственного дыхания. Врачи предполагают, что оппозиционера могли отравить. Открыто об этом они не говорят, лишь сообщают, что его состояние тяжелое.

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