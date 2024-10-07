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Жестокое обращение с детьми в учебно-реабилитационном центре Львовской области: началось расследование

В соцсетях распространяется видео с кадрами жестокого обращения с детьми

сегодня, 13:28
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Недилько Ксения

В пабликах распространилось видео жестокого обращения с детьми в одном из учебных заведений Львовской области. На кадрах видно, как воспитательница бьет ребенка железным прутом, а когда последняя оказывается на диване — продолжает ее бить кулаками, в том числе по голове.

Жестокое обращение с детьми в учебно-реабилитационном центре Львовской области: началось расследование

Избиение воспитанницы интерната. Фото: скриншот из видео

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец подчеркнул, что эта ситуация находится на его контроле. Правоохранительные органы проводят расследование.

"Мы ожидаем результатов и надеемся, оно будет беспристрастным для защиты наилучших интересов детей.

Также хочу обратить внимание, что для того, чтобы уберечь детей их необходимо переместить из указанного заведения.

Поэтому ожидаю скорых решений и действенных шагов от Львовской областной военной администрации и Службы по делам детей. Ведь нельзя жестоко и неправильно обращаться с детьми. Они заслуживают соблюдения всех их прав!" – отметил Омбудсман.

Напомним, в сентябре Лубинец сообщал, что получил сведения о возможном осуществлении физического, психологического и сексуального насилия в отношении детей директором учебно-реабилитационного заведения во Львовской области.

Заведение размещает наиболее уязвимые категории детей: детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, детей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах, и детей с особыми образовательными потребностями.

"Нами зафиксированы показания детей о том, что директор учреждения осуществлял действия сексуального характера в отношении девушек-воспитательниц заведения, публично унижал, а также угрожал избиением и помещением в психбольницу за "плохое поведение" или нарушение распорядка дня.

Дети жаловались, что им систематически говорили: "Ты никому не нужен/а", "Твои родители алкаши", "Ты больной/а", "Из тебя ничего хорошего не получится". Отношение работников во главе с директором к детям как "больным", недееспособным — "у них диагноз, они неадекватны", что делало невозможным их дальнейшее развитие и реабилитацию", – отметил Омбудсман.

Все дети, которые давали показания, были перемещены из заведения и находятся в безопасности.

По данным Офиса генпрокурора, этот факт является предметом проверки в рамках уголовного производства, начатого полицией Львовщины 27 сентября 2024 года.

На сегодняшний день в уголовном производстве допрошены 46 человек, проведены обыски, реализованы временные доступы к вещам и документам и назначены судебные экспертизы. Дети, которые могли стать пострадавшими от насильственных действий, переведены в другое заведение.

Директор учебно-реабилитационного центра отстранен от исполнения служебных обязанностей.



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