Жестокое нападение в Франкфурте: молодой человек напал с ножом на украинку

В понедельник, 10 июня, в парке Франкфурта произошло жестокое нападение. 19-летний мужчина, вооруженный ножом, напал на украинку, которая в это время отдыхала на скамейке. Женщина получила серьезные травмы головы и шеи, сообщает местная пресса со ссылкой на полицейский отчет.

Украинка стала жертвой нападения в парке Франкфурта:

Примерно в 14:00 по местному времени подозреваемый подошел к женщине, и без видимых предупреждений он агрессивно схватил ее за плечо и несколько раз ударил отделочным ножом по голове и шее. На крики пострадавшей отреагировали прохожие, которые первыми пришли на помощь и вызвали экстренные службы. Нападавший попытался скрыться, однако был задержан полицией в кустах неподалеку от места происшествия.

"По данным полиции, женщине удалось ненадолго освободиться от захвата нападающего и отбежать на несколько метров. Когда она споткнулась и упала на землю, подозреваемый догнал ее и нанес своей лежавшей на земле жертве несколько ударов ножом", — говорится в сообщении полиции.



Подозреваемый, имя которого не разглашается в связи с расследованием, был арестован и обвинен в попытке убийства. Окружной суд Франкфурта выдал ордер на его арест, и в настоящее время он находится под стражей.

По предварительной информации, между жертвой и агрессором не было никаких конфликтов, что делает мотив нападения особенно загадочным. Расследование продолжается, а местные власти призывают свидетелей происшествия предоставлять любую информацию, которая может помочь в установлении полной картины событий.

Городские власти Франкфурта обещают усилить меры по обеспечению общественной безопасности, особенно в парковых зонах, где горожане должны чувствовать себя защищенными.

Мотивы нападения остаются неизвестными. Следствие продолжается, а правоохранительные органы призывают всех, кто может иметь информацию о происшедшем, обращаться в полицию.



