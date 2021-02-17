Женщине отрезало ногу, когда она пролезала с сыном под вагонами поезда

В Житомирской области в селе Овруч произошла страшная трагедия из-за неосмотрительности матери. Женщина везла сына на санках в детский сад, не пожелала ждать и полезла на железнодорожном переходе под вагонами поезда, в этот момент поезд тронулся и женщине отрезало ногу. Об этом рассказывает Житомир.инфо.

На Житомирщине женщине поездом отрезало ногу. Фото: открытые источники

Четырехлетнего мальчика спасло лишь то, что мать сначала решила перевезти санки через колею, а после этого вернуться за сыном. Сама Елена говорит, что пыталась выхватить санки из-под поезда, но потеряла равновесие и вместо санок сама попала под колеса.



Врачи 7 часов боролись за жизнь и ногу 22-летней женщины, однако конечность пришлось ампутировать.

Очевидцы говорят, что мальчик чудом остался жив. Случилось это на глазах у многих прохожих, которые также оказались перед железнодорожным переходом, перекрытым грузовым поездом. Работники железной дороги, говорят, что поезд совершил вынужденную остановку и не должен был по расписанию стоять в этом месте. Они утверждают, что за многие годы ни одного подобного инцидента на станции не случалось.

Свидетели обвиняют саму Елену в том, что произошло, ведь до конца поезда оставалось всего несколько вагонов, и если она сильно спешила, то могла просто его обойти.



Железнодорожники отмечают, что пешеходы не имеют права лазить под вагонами, ведь это опасно для жизни.

В настоящее время полиция опрашивает свидетелей и проверяет, все ли условия техники безопасности были выполнены со стороны работников станции.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали что в Польше украинец погиб под поездом: он направлялся на грузовике через нерегулируемый железнодорожный переезд, где в это время двигалась электричка.



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