Женщина во Львове получила штраф за пересечение дороги не по переходу

Вчера утром на улице Липинского во Львове пешеход решила пересечь дорогу в неустановленном месте, да еще и на участке, где движение особенно интенсивно, создавая опасность как для себя, так и для водителей. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Патрульной полиции Львовщины.

Женщина получила штраф за переход дороги

Патрульные оперативно отреагировали на правонарушения и привлекли 48-летнюю гражданку к ответственности.

Полицейские напоминают, что переход в неустановленном месте может привести не только к штрафу, но и к трагическим последствиям.

"К слову, в феврале этого года во Львовской области с участием пешеходов произошло 45 ДТП с пострадавшими. У них 40 человек травмировались и 7 человек, к сожалению, погибли. Призываем граждан ответственно относиться к собственной безопасности и соблюдать ПДД ", – подчеркнули патрульные.





Напомним, портал "Комментарии" писал , что 17 марта в Днепре на улице Калиновой произошло ДТП – водитель ЗАЗ сбил женщину с двумя детьми. Пострадавшая была в положении, ей сделали кесарево сечение, новорожденная девочка выжила, однако врачи не берутся давать прогнозы. Старшие сыновья тоже в больнице.

Сейчас 8-летнему Степану прооперировали берцовую кость, у 6-летнего Всеволода сотрясение мозга, оба сейчас в больнице. Все время мужчина находится с детьми, ежедневно приезжает к жене. Как отметил заместитель медицинского директора Александр, беременную женщину в медучреждение доставили в крайне тяжелом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких. Анастасия была на восьмом месяце беременности. Медики приняли решение немедленно провести кесарево сечение.

Медик добавил: после стабилизации новорожденную девочку перевели в реанимационное отделение другого медучреждения. У грудного ребенка тяжелая черепно-мозговая травма и перелом костей черепа. У роженицы также повреждение тканей головного мозга и переломы ключицы и ноги. Сейчас врачи не берутся давать прогнозы по состоянию мамы и ребенка. Представитель Днепровского управления полиции Анна Пономаренко рассказала, что 58-летнего мужчину, сбившего беременную и двух ее сыновей, правоохранители задержали сразу на месте ДТП.