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Женщина во Львове получила штраф за пересечение дороги не по переходу

Женщина перешла дорогу не по переходу и получила постановление от патрульных

сегодня, 16:21
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Недилько Ксения

Вчера утром на улице Липинского во Львове пешеход решила пересечь дорогу в неустановленном месте, да еще и на участке, где движение особенно интенсивно, создавая опасность как для себя, так и для водителей. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Патрульной полиции Львовщины.

Женщина во Львове получила штраф за пересечение дороги не по переходу

Женщина получила штраф за переход дороги

Патрульные оперативно отреагировали на правонарушения и привлекли 48-летнюю гражданку к ответственности.

Полицейские напоминают, что переход в неустановленном месте может привести не только к штрафу, но и к трагическим последствиям.

"К слову, в феврале этого года во Львовской области с участием пешеходов произошло 45 ДТП с пострадавшими. У них 40 человек травмировались и 7 человек, к сожалению, погибли.

Призываем граждан ответственно относиться к собственной безопасности и соблюдать ПДД ", – подчеркнули патрульные.


Напомним, портал "Комментарии" писал , что 17 марта в Днепре на улице Калиновой произошло ДТП – водитель ЗАЗ сбил женщину с двумя детьми. Пострадавшая была в положении, ей сделали кесарево сечение, новорожденная девочка выжила, однако врачи не берутся давать прогнозы. Старшие сыновья тоже в больнице.

Сейчас 8-летнему Степану прооперировали берцовую кость, у 6-летнего Всеволода сотрясение мозга, оба сейчас в больнице. Все время мужчина находится с детьми, ежедневно приезжает к жене. Как отметил заместитель медицинского директора Александр, беременную женщину в медучреждение доставили в крайне тяжелом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких. Анастасия была на восьмом месяце беременности. Медики приняли решение немедленно провести кесарево сечение.

Медик добавил: после стабилизации новорожденную девочку перевели в реанимационное отделение другого медучреждения. У грудного ребенка тяжелая черепно-мозговая травма и перелом костей черепа. У роженицы также повреждение тканей головного мозга и переломы ключицы и ноги. Сейчас врачи не берутся давать прогнозы по состоянию мамы и ребенка. Представитель Днепровского управления полиции Анна Пономаренко рассказала, что 58-летнего мужчину, сбившего беременную и двух ее сыновей, правоохранители задержали сразу на месте ДТП.



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