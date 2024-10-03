Женщина умерла после нескольких косметических процедур: что говорят врачи

В городе Собрал в бразильском штате Сеара разгорелось расследование после смерти 24-летней Вивиан Лира Монте. Женщина умерла в результате сердечной недостаточности и массивной инфекции через 22 дня после того, как ей совершили шесть различных пластических процедур в течение одной восьмичасовой операции.

24-летняя женщина умерла после восьмичасовой пластической операции

Вивиан обратилась к местному хирургу, нашедшему через Интернет, для проведения нескольких косметических процедур в рамках одного хирургического сеанса. Однако вскоре после операции ее состояние резко ухудшилось. Родственники женщины рассказывают, что она была выписана из клиники спустя всего 15 часов после вмешательства, и почти сразу возникли серьезные медицинские осложнения. Ее срочно госпитализировали в местное отделение неотложной помощи, откуда ее перевели в отделение интенсивной терапии.

Врачи боролись с тромбоэмболией легочной артерии и пытались контролировать инфекцию, но Вивиан так и не смогла справиться с осложнениями. Ренан Сантьяго, супруг Вивиан, утверждает, что хирург, проводя операцию, заманил ее обещаниями скидок и бесплатных процедур, что увеличило количество вмешательств сверх планируемого.

По словам Ренана, его жена была соблазнена скидками на множественное вмешательство, что в конечном счете стоило ей жизни. Полиция Собрала сейчас активно расследует дело, пытаясь установить, были ли нарушены медицинские стандарты и действовал ли хирург с должной осторожностью.

Семья Вивиан требует справедливости и понимания того, как подобная трагедия могла случиться, указывая на потенциальные недостатки в системе здравоохранения, которая позволила хирургу проводить такие рискованные и объемные операции без надлежащих мер безопасности.