Женщине в Колорадо выдвинули обвинения в преступной халатности и более 50 пунктах обвинения в жестоком обращении с животными после того, как она якобы покинула свою пожилую мать с деменцией дома саму с десятками собак, которых держали на свободе и в клетках.

Женщина оставила дома маму с деменцией саму с десятками собак, которые убили ее

Согласно пресс-релизу офиса шерифа округа Пуэбло, 47-летнюю Джессику Хофф арестовали в пятницу, 21 марта, в связи со смертью ее матери, 76-летней ЛаВонн Хофф. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию PEOPLE .

Депутаты сообщили, что 3 февраля их отправили в дом матери и дочери, расположенный в квартале 4800 на бульваре Джефферсон в Колорадо-Сити, после того, как они получили сообщение о сознании женщины.

Когда они прибыли на место происшествия, депутаты обнаружили несколько бегающих вокруг дома собак и "еще примерно два десятка собак и семь птиц в клетках в доме".

По данным офиса шерифа, медицинский персонал констатировал смерть ЛаВонна на месте происшествия, а вскрытие позже пришло к выводу, что она скончалась от травм, полученных во время нападения собаки.

Полиция продолжает расследование стрельбы в Пуэбло, штат Колорадо, 19 марта 2025 года.

"Сообщается, что у ЛаВонн Хофф была деменция, и ей требовался круглосуточный уход", — говорится в пресс-релизе, добавляя, что Джессика якобы оставила свою мать дома одну, чтобы выполнять дела в Пуэбло, примерно в 25 милях.

Детективы заявили, что они обыскали другую недвижимость в принадлежащей Джессике Колорадо-Сити, где они обнаружили 54 собаки и семь птиц у нее.

"Оказалось, что собаки и птицы жили в антисанитарных условиях, а у нескольких собак было плохое здоровье", — сообщили депутаты. "Офис шерифа сотрудничал со службами защиты животных, чтобы конфисковать собак и птиц".

Офис шерифа добавил, что Джессике официально предъявлены обвинения в преступной халатности, которая привела к смерти взрослого, находящегося в группе риска, а также в 54 случаях жестокого обращения с животными при отягчающих обстоятельствах.

Согласно судебным протоколам, полученным PEOPLE, она была предложена в тюрьму округа Пуэбло, и тюремные записи показывают, что ее залог был установлен в размере 50 000 долларов США. В следующий раз Джессика предстанет перед судом 27 марта.

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