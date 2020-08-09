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Жена беглого Цепкало эмигрировала из Беларуси

Вероника Цепкало покинула Беларусь вслед за супругом, опасаясь ареста

9 августа 2020, 17:53 comments754
Автор:

Екатерина Белоброва
Жена беглого Цепкало эмигрировала из Беларуси

Сегодня Вероника Цепкало, супруга белорусского оппозиционера Валерия Цепкало, покинула Республику в день президентских выборов, которые проходят сегодня. Об этом передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на информагентства России и Беларуси.

По информации ряда ресурсов, женщина опасается ареста и уголовного преследования.

Штаб кандидата от оппозиции в Беларуси Светланы Тихановской обозначил, что Цепкало реализует гражданский долг с территории Москвы.

"Мы уважаем решение Вероники. Ситуация непростая. Мы считаем, каждый имеет право оценивать риски для себя самостоятельно", - прокомментировали в штабе. 

Отмечается, что прокуратура имела распоряжение о задержании Вероники Цепкало еще вчера, 8 августа, но по ошибке была задержана глава штаба Валерия Бабарыко, Мария Колесникова 

Ранее сообщалось, что Валерий Цепкало также покинул Беларусь и сейчас находится в Киеве.  Комментируя свой выезд из страны, он отметил, что ему грозит арест: предупредили друзья  в правоохранительных органах - МВД и КГБ Беларуси.





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