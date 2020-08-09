Жена беглого Цепкало эмигрировала из Беларуси

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Екатерина Белоброва
Сегодня Вероника Цепкало, супруга белорусского оппозиционера Валерия Цепкало, покинула Республику в день президентских выборов, которые проходят сегодня. Об этом передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на информагентства России и Беларуси.
По информации ряда ресурсов, женщина опасается ареста и уголовного преследования.
Штаб кандидата от оппозиции в Беларуси Светланы Тихановской обозначил, что Цепкало реализует гражданский долг с территории Москвы.
"Мы уважаем решение Вероники. Ситуация непростая. Мы считаем, каждый имеет право оценивать риски для себя самостоятельно", - прокомментировали в штабе.
Отмечается, что прокуратура имела распоряжение о задержании Вероники Цепкало еще вчера, 8 августа, но по ошибке была задержана глава штаба Валерия Бабарыко, Мария Колесникова
Ранее сообщалось, что Валерий Цепкало также покинул Беларусь и сейчас находится в Киеве. Комментируя свой выезд из страны, он отметил, что ему грозит арест: предупредили друзья в правоохранительных органах - МВД и КГБ Беларуси.
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