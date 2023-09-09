Землетрясения в Марокко – количество жертв уже подбирается к 1000

Этой ночью возле города Марракеш в Марокко произошло мощное землетрясение магнитудой 6,8. После произошли десятки афтершоков, максимальный из которых был магнитудой 5. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Al Jazeera".

Землетрясение в Марокко. Фото: из открытых источников

Глава Службы сейсмического мониторинга в Марокко Лахсен Мханни заявил, ситуация постепенно нормализуется, и угрозы новых сильных толчков нет.

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"Десятки подземных толчков все еще регистрируют, но они более низкой величины, чем основной. И со временем они будут постепенно уменьшаться, пока геологическая инфраструктура снова не сбалансируется", – сказал он.

Землетрясение вызвало значительные разрушения и убило сотни людей. Многочисленные фото и видео из Марокко демонстрируют, что госпитали переполнены, больничные койки выставляют прямо на улице. Количество жертв и раненых стремительно растет, продолжаются разборы завалов.

"Власть и волонтеры продолжают работать, чтобы добраться до тех, кто нуждается в помощи, и до пострадавших. Весь медицинский персонал и отделение был готов [к катастрофам]. Единственная проблема – заканчивается резерв пакетов крови", – говорит доктор Хешам Хармуди из Марракеша.

По последним данным Министерства внутренних дел Марокко, уже известно о 820 погибших и по меньшей мере 672 раненых.

Из-за значительного количества людей, нуждающихся в медицинской помощи, власти призвали жителей страны становиться донорами крови. У Центра переливания крови в Марракеше собрались сотни людей, готовых сдать кровь.

В украинском Министерстве иностранных дел уточняют, есть ли украинцы среди пострадавших от землетрясения в Марокко.

"Пока такая информация не поступала", — написал спикер МИД Олег Николенко в Twitter.

Он добавил, что для получения помощи украинцы должны обратиться на "горячую линию" украинского посольства в Рабате.

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