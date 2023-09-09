Землетрясения в Марокко – количество жертв уже подбирается к 1000

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Кравцев Сергей
Этой ночью возле города Марракеш в Марокко произошло мощное землетрясение магнитудой 6,8. После произошли десятки афтершоков, максимальный из которых был магнитудой 5. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Al Jazeera".
Землетрясение в Марокко. Фото: из открытых источников
Глава Службы сейсмического мониторинга в Марокко Лахсен Мханни заявил, ситуация постепенно нормализуется, и угрозы новых сильных толчков нет.
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Землетрясение вызвало значительные разрушения и убило сотни людей. Многочисленные фото и видео из Марокко демонстрируют, что госпитали переполнены, больничные койки выставляют прямо на улице. Количество жертв и раненых стремительно растет, продолжаются разборы завалов.
По последним данным Министерства внутренних дел Марокко, уже известно о 820 погибших и по меньшей мере 672 раненых.
Из-за значительного количества людей, нуждающихся в медицинской помощи, власти призвали жителей страны становиться донорами крови. У Центра переливания крови в Марракеше собрались сотни людей, готовых сдать кровь.
В украинском Министерстве иностранных дел уточняют, есть ли украинцы среди пострадавших от землетрясения в Марокко.
Он добавил, что для получения помощи украинцы должны обратиться на "горячую линию" украинского посольства в Рабате.
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