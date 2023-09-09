logo

BTC/USD

25826.32

ETH/USD

1630.47

LTC/USD

62.77

USD/UAH

37.90

EUR/UAH

41.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия Землетрясения в Марокко – количество жертв уже подбирается к 1000
commentss НОВОСТИ Все новости

Землетрясения в Марокко – количество жертв уже подбирается к 1000

Сотни людей получили ранения, граждан призывают становиться донорами крови

сегодня, 14:28
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Этой ночью возле города Марракеш в Марокко произошло мощное землетрясение магнитудой 6,8. После произошли десятки афтершоков, максимальный из которых был магнитудой 5. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Al Jazeera".

Землетрясения в Марокко – количество жертв уже подбирается к 1000

Землетрясение в Марокко. Фото: из открытых источников

Глава Службы сейсмического мониторинга в Марокко Лахсен Мханни заявил, ситуация постепенно нормализуется, и угрозы новых сильных толчков нет.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Десятки подземных толчков все еще регистрируют, но они более низкой величины, чем основной. И со временем они будут постепенно уменьшаться, пока геологическая инфраструктура снова не сбалансируется", – сказал он.

Землетрясение вызвало значительные разрушения и убило сотни людей. Многочисленные фото и видео из Марокко демонстрируют, что госпитали переполнены, больничные койки выставляют прямо на улице. Количество жертв и раненых стремительно растет, продолжаются разборы завалов.

"Власть и волонтеры продолжают работать, чтобы добраться до тех, кто нуждается в помощи, и до пострадавших. Весь медицинский персонал и отделение был готов [к катастрофам]. Единственная проблема – заканчивается резерв пакетов крови", – говорит доктор Хешам Хармуди из Марракеша.

По последним данным Министерства внутренних дел Марокко, уже известно о 820 погибших и по меньшей мере 672 раненых.

Из-за значительного количества людей, нуждающихся в медицинской помощи, власти призвали жителей страны становиться донорами крови. У Центра переливания крови в Марракеше собрались сотни людей, готовых сдать кровь.

В украинском Министерстве иностранных дел уточняют, есть ли украинцы среди пострадавших от землетрясения в Марокко.

"Пока такая информация не поступала", — написал спикер МИД Олег Николенко в Twitter.

Он добавил, что для получения помощи украинцы должны обратиться на "горячую линию" украинского посольства в Рабате.

Читайте также на портале "Комментарии" — мощное подводное землетрясение в Японии: жители готовятся к цунами.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2023/9/9/morocco-earthquake-live-news-powerful-6-8-magnitude-quake-shakes-morocco
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!